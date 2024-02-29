إطلاق مهرجان “الفرنكوفونية” في جدة

البلاد – نجلاء جان

انطلقت النسخة الجديدة من مهرجان الفرنكوفونية، الذي يُقام في الفترة من 26 فبراير إلى 29 إبريل 2024م، بدار فرنسا في جدة، وسط عروض موسيقية ساحرة للمغنية الميزو سوبرانو العالمية فرح الديباني التي أسرت الحضور بصوتها القوي، بصحبة العازف المصري مينا بارسوم، وعازف العود السعودي أحمد بستاجي، وعازف الإيقاع التونسي أيمن عطية الله.

وافتتح قنصل عام فرنسا في جدة، محمد نهاض، المهرجان الذي سبقه عقد مؤتمر صحفي لعرض تفاصيل برنامجه وأهدافه، وتعد هذه المبادرة، التي انطلقت بالتعاون مع القنصليات الفرنكوفونية والشركاء، مناسبة سنوية تحتفي باللغة الفرنسية والتنوع الثقافي الفرانكفوني، والروابط التي تجمع الدول الأعضاء في الفرنكوفونية.

ويهدف المهرجان إلى تعزيز الحوار الثقافي والتعاون بين الدول الفرنكوفونية، مع الاحتفال بتراثها، بحضور العديد من الشخصيات البارزة وقناصل الدول الفرنكوفونية، ما يؤكد أهمية المهرجان في جدة، وهذه النسخة بشكل خاص حيث تعد بأن يصبح المهرجان ملتقى للثقافات والشعوب حول تلك اللغة .

ويتضمن المهرجان؛ مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية والتربوية مثل الحفلات الموسيقية، المؤتمرات، وورش الطهي، وعروض الأفلام، والمعارض الفنية، والعروض المسرحية، وبطولات الرياضة والألعاب التفاعلية وعروض الرقص والأزياء التقليدية، ممّا يبرز تنوع وثراء الفرنكوفونية في جدة.