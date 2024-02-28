9 ضوابط للتخفيضات التجارية في المنشآت والمتاجر الإلكترونية

الرياض : البلاد

أعلنت وزارة التجارة عن تسعة ضوابط للتخفيضات التجارية في المنشآت والمتاجر الإلكترونية بهدف الحد من العروض الوهمية والمضللة للمستهلك.

وبينت أن الضوابط هي: حصول المنشأة أو المتجر الإلكتروني على ترخيص لإجراء التخفيضات قبل الإعلان عنها، وإبراز الترخيص ليتمكن المستهلك من التأكد من صحته عبر مسح “الباركود”، والتزام المنشآت بالعروض والتخفيضات الحقيقية المرخص لها، وعدم التحايل أو التضليل أو التلاعب في الأسعار، وإيضاح نسبة التخفيض (من – إلى) بحيث تكون محددة ومكتوبة بشكل واضح للمستهلك.

كما تشمل الضوابط الالتزام بوضع بطاقة الأسعار على المنتجات المخفضة، وبيان السعر قبل وبعد التخفيض، والإفصاح عن سياسة الاستبدال والاسترجاع في فترة العروض، إضافة إلى التقيد بضمانات المنتج للشركات الصانعة للمنتجات المشمولة بالعروض الترويجية، والتقيد بضوابط الإعلان في التجارة الإلكترونية، وأخيرًا تمكين المستهلك من حق الاختيار للسل دون الإلزام بالعروض الترويجية.

وأكدت الوزارة استمرار الجولات التفتيشية للتحقق من نظامية التخفيضات والرقابة عليها في جميع مناطق المملكة لحماية وحفظ حقوق المستهلكين.