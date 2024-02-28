“موهبة” تعلن أسماء 35 طالباً وطالبة لتمثيل المملكة في “آيسف 2024”

الرياض : البلاد

أعلنت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة”، وبشراكة إستراتيجية مع وزارة التعليم، أسماء الطلبة المرشحين لتمثيل المملكة في معرض “ريجينيرن” الدولي للعلوم والهندسة “آيسف 2024″، الذي سيقام بمدينة لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية في مايو المقبل، وعددهم 35 طالباً وطالبةً يمثلون المنتخب السعودي للعلوم والهندسة، بعد رحلة من المنافسة والتدريب والتأهيل والتحكيم، استغرقت عاماً كاملاً، ومرت بـ 6 مراحل.

الطلبة المختارون هم: أسماء حمد القصير، أديب سالم الشهري، أريج عبدالله القرني، إلياس ماهر خان، تركي مهنا الدلامي، تمارا عثمان راضي، تهاني عادل أحمد، جمال محمد اللقماني، حماد أحمد الدوسري، حمد محمد الحسيني، خالد هشام الحصين، رتاج عثمان رحمة الله، رغد أسامه الغانم، سليمان عبدالرحمن المسند، شهد مساعد المطلق، صالح عبدالعزيز العنقري، عبدالعزيز سعد الحربي، عبير علي اليوسف، فاطمة أحمد آل عبدالله، فاطمة ناجي الشخص، فيصل بدر حلواني، فيصل عبدالإله السياري، لانا حمزه المزروعي، لانا خالد الفهيد، لطيفة هشام الغنام، لميس عبدالمحسن القاضي، ليان أحمد القرافي، ليان بندر المالكي، ليان سطام المطيري، ليلى حسام زواوي، ميرزا فؤاد آل كرم، ناصر أحمد الصويان، هدوى إبراهيم الرحيلي، يارا محمد البكري، ويارا يوسف القاضي.

وأوضحت الأمين العام لمؤسسة “موهبة” الدكتورة آمال بنت عبدالله الهزاع، أن طلبة المنتخب السعودي للعلوم والهندسة البالغ عددهم 35، تم اختيارهم من بين الفائزين بالجوائز الكبرى في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي “إبداع 2024″، بعد مشاركتهم في البرنامج التأهيلي الذي عقد في مركز مشكاة التفاعلي بمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بالرياض، تلقوا خلاله تدريبات مكثفة.

وبينت أن اختيار هذه الأسماء جاء بعد رحلة استغرقت عاماً كاملاً، بدأت بـ 210 آلاف طالب وطالبة من مختلف مناطق المملكة، في 21 مجالاً علمياً، مروا بـ 6 مراحل، كان آخرها معرض الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي الذي احتضنته جامعة الملك سعود بمدينة الرياض، خلال الفترة من 31 يناير إلى 4 فبراير الحالي، وترشح للمشاركة فيه 180 طالباً وطالبةً، فاز منهم 45 طالباً وطالبةً بجوائز إبداع الكبرى.

ونظمت المؤسسة، البرنامج التأهيلي للمشاركة الدولية على أيدي نخبة من المدربين الأكاديميين والخبراء والمحكمين في تخصصات مختلفة، لتطوير مهارات العرض والإلقاء، والاستعداد للمشاركة في التحكيم في معرض “ريجينيرن” الدولي للعلوم والهندسة “آيسف 2024”.

وتضمن البرنامج التأهيلي، مراجعة متخصصين للتحليل الإحصائي لبعض المشاريع، حيث تم التأكد من دقتها، ومن ثم متابعة خطة تطويرها مع كل طالب، وتقديم الدعم العلمي لها، وتزويدهم بالأدوات والمهارات العلمية اللازمة.

ويُعد معرض ريجينيرن الدولي للعلوم والهندسة “آيسف”، أكبر مسابقة عالمية في مجال البحث العلمي والابتكار للمرحلة ما قبل الجامعية، ويستقطب أكثر من 1600 طالب وطالبة من قرابة 70 دولة، حيث بلغ عدد الجوائز التي حققتها المملكة العربية السعودية خلال مشاركاتها السابقة 133 جائزة.