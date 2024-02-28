لدعم التوطين وسلاسل الإمداد.. أرامكو توقع اتفاقيات مليارية مع موردين محليين

الظهران – واس

أعلنت أرامكو السعودية، إحدى الشركات المتكاملة والرائدة عالميًا في مجال الطاقة والكيميائيات، أمس، توسيع برنامجها الإستراتيجي للتوطين من خلال توقيع 40 اتفاقية شراء مؤسسية بقيمة 6 مليارات دولار أمريكي مع مورّدين في المملكة العربية السعودية. كما وقّعت مذكرتي تفاهم مع شركاء إستراتيجيين للتعاون في مجال التوطين وتطوير سلاسل الإمداد.

وتهدف الاتفاقيات ، إلى تعزيز منظومة سلاسل الإمداد المحلية في أرامكو السعودية بما يُسهم في مرونة الشركة وموثوقيتها وقدرتها على تلبية الاحتياجات المتزايدة لعملائها، كما أنها توفّر للمورّدين رؤية طويلة المدى للطلب تمكّنهم من تحقيق النمو المستقبلي وتعزيز جهود التوطين.

وستُسهم الاتفاقيات في تحقيق أهداف برنامج أرامكو السعودية لتعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد في المملكة (اكتفاء) باعتباره مبادرة رائدة تهدف إلى تحفيز نمو اقتصاد مزدهر، وخلق المزيد من فرص العمل الجديدة للسعوديين.

وبهذه المناسبة، أشار النائب التنفيذي للرئيس للخدمات الفنية في أرامكو السعودية وائل الجعفري، إلى أنه من المتوقع أن يُسهم التوقيع على 40 اتفاقية جديدة في تعزيز سلسلة القيمة المحلية، كما سيعزّز من منظومة الإمداد التي تعمل أرامكو السعودية للمساعدة في بنائها وتغطي اتفاقيات الشراء الجديدة شركات في قطاعات عديدة، وتشمل السلع الإستراتيجية، مثل المعدات الكهربائية، ومعدات الحفر وغيرها.