“فنون جدة” تدشن الملتقى الفوتوغرافي الأول

البلاد ـ جدة

دشَّنت جمعية الثقافة والفنون بجدة أمس, الملتقى الفوتوغرافي الأول والمعرض الفوتوغرافي”ميموريا” للفنان محمد محتسب, وذلك بصالة عبدالحليم الرضوي بمقر الجمعية, بحضور معالي الدكتور عبدالعزيز خوجة, ومدير جمعية الثقافة والفنون بجدة محمد آل صبيح, وعددٍ من الفنانين الفوتوغرافيين والمهتمين بالشأن الثقافي.

وفي مستهل الحفل تجول الضيوف في المعرض الفوتوغرافي “ميموريا” الذي يضم أعمالًا فوتوغرافية ملهمة تعبر عن الرسالة السامية للمصور وتعكس عمق وثراء تجربة الفنان محمد محتسب, الذي سخر عدسته لتحكي عن ثقافة الشعوب حول العالم، مشيدين بالتنوع الثقافي والفني وما تحمله الأعمال الفوتوغرافية من أبعاد إنسانية من خلال التقاط تفاصيل من ثقافة شعوب العالم. بعد ذلك، بدأت أولى الجلسات الحوارية مع الفنان محمد محتسب, تحدث فيها عن رؤية ورسالة المصور وعن تجربته وكيف يمكن النهوض بالمشهد الفوتوغرافي السعودي ليواكب تطلعات رؤية المملكة 2030. بدوره, ثمن مدير جمعية الثقافة والفنون، لمعالي الدكتور خوجه حضوره وافتتاح المعرض، مشيراً إلى أن انطلاقة الملتقى تأتي استجابة لدور المصورين الفاعل في مشهدنا الوطني، موضحاً أن جلسات الملتقى تهدف إلى نشر ثقافة الصورة والوعي البصري.

يُذكر أن الملتقى يزخر بالعديد من الجلسات التي تقام خلال الفترة من 26 فبراير إلى 10 مارس 2024م، ويشارك فيها نخبة من رواد التصوير الضوئي في المملكة.