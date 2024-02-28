سعود بن جلوي يشرّف حفل ” فرح جدة 2024 “

جدة : البلاد

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، شرّف صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة، اليوم، حفل فرح جدة 2024 ” للاحتفاء بأكثر من 1000 عريس، الذي نظمته الجمعية الخيرية لمساعدة الشباب على الزواج والتوجيه الأسري بجدة، وذلك بمركز الملك فيصل للمؤتمرات بجامعة الملك عبدالعزيز، بحضور عددٍ من المسؤولين والشخصيات ورجال الأعمال.

وشاهد سموّه والحضور زفة العرسان وسط تفاعل الحضور، ثم ألقيت كلمة رئيس مجلس إدارة جمعية ” زواج ” الدكتور أنس زرعة، قدم خلالها شكره لسمو أمير منطقة مكة المكرمة لرعايته الحفل ولسمو محافظ جدة على حضوره، عادًا ذلك تتويجًا للجهود المبذولة لإنجاح الحفل، مثمنًا الدعم الكبير الذي تجده جميع القطاعات من القيادة الرشيدة.

وأكد أن الفرحة الكبيرة التي تشهدها جدة تعكس صورة التكافل الاجتماعي للشعب السعودي، والحرص على رسم الفرحة على وجوه شباب الوطن وفتياته.

وفي ختام الحفل كرّم الأمير سعود بن جلوي شركاء النجاح والرعاة في “فرح 2024 ” ثم التقطت الصور التذكارية لسموه مع العرسان.