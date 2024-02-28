بطولة” ليف جولف جدة” تعيد الأمريكي أنثوني كيم للمنافسات الاحترافية بعد 12 عامًا

متابعة- خالد مرضاح

أعلنت ليف جولف عن انضمام الأمريكي أنثوني كيم لمنافسات موسم 2024 كلاعب (دعوة للمشاركة) لتصبح بذلك بطولة ليف جولف جدة 2024 أول بطولة يشارك فيها كيم بعد عودته الرسمية لمنافسات الجولف الاحترافية عقب اعتزاله للعب بعد إصابة في الوتر العقبي (أكيلِس) للقدم اليسرى قبل 12 عامًا.

وسيشارك كيم في جميع البطولات المقبلة ضمن الموسم الحالي لدوري ليف جولف إلى جانب مواطنه هدسون سوافورد والذي حصل أيضًا على دعوة للمشاركة، حيث يسعى الثنائي لحجز موقعهما الرئيسي في منافسات الموسم المقبل الذي يضم 14 بطولة يشارك فيها 13 فريق مكون من 4 لاعبين.

وعلّق كيم البالغ من العمر 38 عامًا قائلًا: “سعيد جدًا بالإعلان عن عودتي للمنافسات الاحترافية بعد انقطاع دام لفترة طويلة بسبب الإصابة. كانت الرحلة صعبة وتخللّها الكثير من اللحظات الإيجابية والسلبية والعديد من الدروس المستفادة منذ بداية مسيرتي وحتى الآن. ما زلت أمتلك الشغف والرغبة في منافسة أفضل اللاعبين على مستوى العالم، ولدي الدافع لأثبت لنفسي بأني ما زلت أستطيع الفوز. وتستمر الرحلة الآن وهذه أولى الخطوات، لذا أنا متحمس وسأقدم كل ما أملك خلال هذا الموسم من دوري ليف جولف”.

وقال جريج نورمان، الرئيس التنفيذي والمفوض لبطولات ليف جولف: “تقدم ليف جولف فرص جديدة للاعبين وللجماهير تساهم في الدفع برياضة الجولف للأمام بطريقة مميزة، وأنثوني كيم هو مثال مناسب لكل ما نسعى للقيام به في ليف جولف. هو لاعب موهوب ونحن متحمسون لتواجده وللترحيب به في عالم المنافسات الاحترافية مرة أخرى من خلال بطولاتنا. ومن الواضح بأنه ما زال يمتلك الرغبة والشغف والتي سيظهر من خلالها سبب كونه أحد أبرز الأسماء في عالم الجولف، وسنقوم بدعمه في سعيه للعودة إلى القمة”.

ويعتبر كيم من الأسماء اللامعة في رياضة الجولف، حيث نجح في الفوز بلقب 3 بطولات ضمن جولة بي جي أيه، وحقق أفضل نتيجة شخصية له في عام 2008 عندما حلّ في المركز الرابع في الترتيب العام لكأس فيديكس، وفي المركز السادس من حيث الحصول على أكبر مبلغ جوائز خلال العام. كما نجح في الفوز بلقب بطولة واتشوفيا وبطولة أيه تي آند تي ناشيونال. وخلال مشاركته في 15 بطولة كبرى، كانت أفضل نتائجه في عام 2010 عندما احتل المركز الثالث في بطولة الماسترز، خلف البطل فيل ميكيلسون ولي ويستوود، نجمي دوري ليف جولف.

وسيحظى جماهير الجولف بفرصة فريدة لمشاهدة مجموعة من أفضل لاعبي العالم وسط أجواء تنافسية مذهلة ضمن بطولة ليف جولف جدة التي يحتضنها ملعب ونادي رويال غرينز بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية والمقامة في الفترة من 1 حتى 3 مارس، حيث يشارك جون رام، بطل الماسترز لعام 2023 والمنضم حديثًا لقائمة الأسماء المشاركة في بطولات ليف جولف، وتالور جوتش، الفائز باللقب العام لمنافسات الأفراد في موسم 2023 ولاعب فريق سماش الجديد، إلى جانب برايسون ديشامبو، الفائز ببطولة أمريكا المفتوحة للجولف عام 2020. كما تتضمن قائمة النجوم المشاركين في البطولة كاميرون سميث، الفائز ببطولة بريطانيا المفتوحة 2022 ونجم فريق ريبر، إلى جانب بروكس كيبكا، الفائز ببطولة بي جي أي الأمريكية 2023 وحامل لقب منافسات الأفراد في بطولة ليف قولف جدة 2023. وتشهد البطولة أيضاً مشاركة أسطورة الجولف وقائد فريق هاي فلايرز فيل ميكلسون، وداستن جونسون، قائد فريق فور أيسز، فضلاً عن بوبا واتسون، نجم فريق رينج غوتس، ومارتن كايمر، نجم فريق كليكس، وغيرهم الكثير.

وتقدم ليف جولف جدّة مجموعة من الفعاليات الترفيهية المميزة لإثراء تجربة الزوار، بما في ذلك تجربة النادي الشاطئي وعروض الألعاب النارية اليومية إلى جانب قرية المشجعين التي تتضمن أنشطة متنوعة لجميع الفئات العمرية، فضلاً عن خيارات المأكولات والمشروبات الفاخرة.

وتتوفر تذاكر بطولة ليف جولف جدّة الآن مع خيارات متنوعة سواء ليوم واحد أو ثلاثة أيام، تشمل جميع الفعاليات الترفيهية المصاحبة للبطولة. كما يمكن للجماهير الاستمتاع بباقة الضيافة الحصرية التي تقدمها ليف جولف، ما يضمن حصولهم على تجربة متكاملة فريدة من نوعها.