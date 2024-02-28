إستقطاب منشآت دولية لسوق الأفلام السعودي

البلاد ـ الرياض

اختتم الصندوق الثقافي مشاركته في مهرجان برلين السينمائي الدولي بنسخته الـ 74 ، حيث شارك الصندوق في الجناح السعودي مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، بهدف استقطاب وجذب نخبة المنشآت لدخول سوق الأفلام السعودي، وعقد لقاءات مع صنّاع الأفلام والمستثمرين لبحث سبل التعاون في قطاع الأفلام.

واستعرض الصندوق خلال مشاركته الفرص التمويلية والاستثمارية التي يقدمها للمنشآت المحلية والأجنبية، والإمكانات التي يحظى بها سوق الأفلام السعودي الواعد، كما شارك في جلسة حوارية عُقدت في يوم 18 فبراير على هامش المهرجان بعنوان “اكتشف ثراء السينما في المملكة”، استعرض فيها مدير إدارة تطوير برامج التمويل في الصندوق الثقافي فيصل العسيري جهود الصندوق في توفير الحلول التمويلية التي تلبي احتياجات القطاع، ودوره في تقليل مخاطر الاستثمار في القطاع مما يحفّز مساهمة القطاع الخاص.

ويشهد القطاع السينمائي في المملكة نموًا متسارعًا خلال السنوات الأخيرة، إذ توفر منظومة الأفلام السعودية الدعم التمويلي والاستثماري واللوجستي لمنشآت القطاع، ويقود الصندوق الثقافي الجهود التنموية منها من خلال أحد أكبر البرامج التمويلية في القطاع، والهادف لدعم أنشطة سلسة القيمة، حيث يوفر “برنامج تمويل قطاع الأفلام” سيولة مالية لمنشآت القطاع على المستوى المحلي والدولي لتلبية احتياجاتهم في تطوير المحتوى وإنتاج وتوزيع الأفلام والمسلسلات، كما يُمهد البرنامج الطريق للمنشآت فرص الاستثمار في قطاع الأفلام السعودي من خلال إنشاء صناديق استثمارية يسهم فيها الصندوق بصفته مستثمرًا رئيسيًا.

يذكر أن “ميفك كابيتال” قد أعلنت خلال الشهر الجاري عن إطلاق “الصندوق السعودي للأفلام” أول صندوق استثماري في القطاع بالشراكة مع “رؤى ميديا فينتشرز “، بميزانية إجمالية بلغت 375 مليون ريال سعودي، يستثمر منها الصندوق الثقافي بنسبة 40%، وذلك ضمن جهود الصندوق في تحفيز مساهمة القطاع الخاص في تنمية القطاع.

وأسس الصندوق الثقافي عام 2021م، بصفته صندوقًا تنمويًا يرتبط تنظيميًا بصندوق التنمية الوطني، حيث جاء إنشاء الصندوق ضمن مبادرات برنامج جودة الحياة، بهدف تنمية القطاع الثقافي وتحقيق الاستدامة من خلال دعم النشاطات والمشاريع الثقافية، وتسهيل الاستثمار في الأنشطة الثقافية وتعزيز ربحية القطاع، وتمكين المهتمين من الارتقاء بأعمالهم الثقافية، وليكون للصندوق دوره الفاعل في تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للثقافة، وأهداف رؤية المملكة 2030.