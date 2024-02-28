أكثر من 2,900,000 زيارة لمنصة تنفيذ الإدارية بديوان المظالم

الرياض : البلاد

كشف مركز الخدمات الرقمية بديوان المظالم أنَّ عدد زوار المنصة الرقمية الخاصة بمحكمة التنفيذ الإدارية بلغ 2.950.066 زائرًا منذ تفعيلها قبل ستة أشهر من الآن، إذ تم تفعيلها بالتزامن مع سريان نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم لتلقي طلبات التنفيذ الإدارية وفقًا للنظام.

وتعد منصة تنفيذ الإدارية إحدى روافد العمل الرقمي لديوان المظالم، فمن خلالها ترفع طلبات التنفيذ الإدارية، وتستكمل إجراءاته كافة بدءاً من تقديم طلب التنفيذ حتى تمام التنفيذ.

ويسعى ديوان المظالم من خلال خدمات التقاضي الرقمية؛ للإسهام في تسريع أعمال القضاء الإداري في جميع مرافقه ومراحل التقاضي والتنفيذ لديه، وتجويدها في سبيل تحقيق مقومات العدالة الناجزة، وهو ما يعد من أهم أهداف ديوان المظالم الإستراتيجية في تطوير مرفق القضاء الإداري وأنظمته.