المحليات

5 آلاف عريس وعروسة استفادوا من خدمات “زواج” خلال عام واحد

صحيفة البلادaccess_time18 / شعبان / 1445 هـ      27 فبراير 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة: ياسر خليل

استطاعت الجمعية الخيرية لمساعدة الشباب على الزواج والتوجيه الأسري بجدة أن يصل عددها مستفيديها خلال عام 2023 إلى أكثر من 5 آلاف عريس وعروسة ، استفادوا من 12 خدمة قدمتها الجمعية ، قبل أن ترسم الفرحة على وجوه عدد جديد من شباب وفتيات الوطن خلال “فرح جدة 24” الذي يرعاه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل في جامعة الملك عبد العزيز مساء الأربعاء 28 فبراير (18 شعبان 1445 هـ)، لتكمل 35 عاماً على تأسيسها، بعدما يسرت زواج أكثر من 110 ألف شاباً وفتاة.

كثفت “زواج” برامجها وأنشطتها خلال السنوات الثلاث الماضية بعد اعتماد خطتها الاستراتيجية 2021-2025 ، ورفعت شعار “أثر مستمر.. وبناء مستقر” لتساهم بشكل فعال في خدمة مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى مجتمع حيوي واستقرار مزدهر، وبعدما قدمت 9756 خدمة للعرسان والعرائس في عام 2020، رفعت مؤشر الفرح ليصل إلى 10391 خدمة في 2022، وقدمت 10505 خدمة في العام الماضي 2023.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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