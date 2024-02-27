وزير الاتصالات يناقش مع نظيره القطري المبادرات المشتركة لدعم نمو الاقتصاد الرقمي

الدوحة : واس

اجتمع معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة اليوم، في مدينة الدوحة مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بدولة قطر الشقيقة محمد المناعي، وذلك لتوسيع الشراكة الإستراتيجية بين البلدين الشقيقين في مجال الحكومة الرقمية والاقتصاد الرقمي وتعزيز منظومة الابتكار وريادة الأعمال، بما ينسجم ويحقق تطلعات مجلس التنسيق السعودي- القطري لدعم وتعزيز الشراكة في البلدين الشقيقين.

حضر الاجتماع عددٌ من قادة الشركات التقنية الوطنية في مجالات الأعمال والتحول الرقمي وحلول الصحة الرقمية وغيرها.