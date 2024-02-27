في إطار تطوير قطاع السياحة.. تشغيل فنادق تراثية في جدة التاريخية

البلاد – جدة

وقع برنامج جدة التاريخية التابع لوزارة الثقافة، عقداً لتشغيل فنادق تراثية في منطقة جدة التاريخية مع شركة تطوير البلد -إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة-، وذلك في إطار تطوير قطاع السياحة في المنطقة، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للسياح والزوار، وتقديم تجارب استثنائية لزوار جدة التاريخية تمكنهم من التعرف من قرب على تاريخ مدينة جدة وخوض تجربة في عمق التراث السعودي.

وقال المشرف العام على برنامج جدة التاريخية عبدالعزيز بن إبراهيم العيسى: ضمن عملنا على تقديم تجربة استثنائية لزوارنا في وجهة كانت وستظل على خارطة الضيافة المتأصلة في أهلها، نعمل اليوم على إتمام ترميم بعض المباني التراثية، لتكون فنادق مميزة بالشراكة مع شركة تطوير البلد لإدارتها وتشغيلها، في تكاملٍ يمثل خطوةً هامةً في سعينا لإعادة إحياء المنطقة، وتوفير سلسلةٍ مترابطةٍ من الخيارات للزوار لعيش تجربةٍ متكاملة، وهذه ما هي إلا بداية لتعاون أكبر بهدف تقديم تجربة ضيافة متنوعة.

من جهته، أفاد الرئيس التنفيذي لشركة تطوير البلد جميل بن حسن غزنوي بأن العمل بالتكامل مع برنامج جدة التاريخية سيسهم في تحقيق هدفٍ مشترك، يتمثل في إعادةِ إحياء جدة التاريخية “البلد” وجعلها وجهة جاذبة للأعمال والاستثمار، وأن تحطّ رحالها على خارطة وجهات السياحة العالمية.

وكان برنامج جدة التاريخية الذي يشرف على تنفيذ الأعمال في منطقة جدة التاريخية التي تضم أكثر من 600 مبنى تاريخي، قد قام بترميم وإعادة تأهيل الفنادق التراثية مع الحفاظ على سماتها المعمارية الفريدة بأعلى المعايير المتبعة عالمياً ووفق توجيهات منظمة اليونسكو، التي صنفت جدة التاريخية في العام 2014 ضمن قائمتها للتراث العالمي.