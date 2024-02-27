ضبط وحجز 2800 كلجم من المعجنات المجمدة مجهولة المصدر

الرياض : البلاد

ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء (2800) كلجم من المنتجات الغذائية (معجنات مجمدة) مجهولة المصدر داخل منشأة غذائية في مدينة جدة.

وأوضحت “الهيئة” أنه من خلال عمليات الرصد والتقصي تم تتبع سيارة نقل أغذية مجمدة لا تحمل اسم منشأة تجارية تتوقف أمام مطاعم ومحال تجارية وتقوم بإنزال كراتين غير مخصصة لحفظ المنتجات عند هذه المواقع، وبتتبع وسيلة النقل حتى وصولها إلى منشأة غذائية، اتضح أنها تخزّن معجنات مجمدة بكميات كبيرة داخل هذه الكراتين وتقوم بتغليفها بأكياس بلاستيكية شفافة دون أي بيانات خاصة بالصانع أو المكونات الغذائية أو تواريخ الصلاحية.

وأشارت إلى أنه تم حجز المنتجات المخالفة، واستدعاء ممثل المنشأة لسماع أقواله ومعرفة مصدر هذا المنتجات وموقع تجهيزها، وذلك تمهيدًا لتطبيق الغرامة بعد استكمال الإجراءات النظامية وفق نظام الغذاء ولائحته التنفيذية.

وتهدف عمليات الرصد والتقصي والحملات الرقابية والتفتيشية الدورية، التي تنفذها “الهيئة” على المنشآت الخاضعة لإشرافها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، إلى حماية السوق من المنتجات مجهولة المصدر حرصًا على صحة المستهلك وسلامته، وذلك من خلال التحقق من التزام تلك المنشآت بمتطلبات اللوائح الفنية والمواصفات الغذائية المعتمدة، وتتخذ الإجراءات النظامية بحق المخالف منها.

ودعت “الغذاء والدواء” المستهلكين إلى الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشرافها عند ملاحظتها، وذلك من خلال الاتصال على الرقم الموحّد (19999)، أو عبر تطبيق “طمنّي”.