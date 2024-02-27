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سعودي يخترع تقنية تحد من الحوادث

صحيفة البلادaccess_time18 / شعبان / 1445 هـ      27 فبراير 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد ــ جدة

دفع مشروع جديد يعتمد على التقنية في تقليل حوادث الجسور بالمتدرب عبدالله آل هاجر من الكلية التقنية بتبوك ، للحصول على الميدالية الذهبية بالمعرض الدولي للاختراعات والابتكارات والتقنية الذي أقيم في ماليزيا.

ويستخدم مشروع التقنية لتقليل حوادث الجسور، التكنولوجيا الذكية والتقنية ، للحدّ من الحوادث المرورية التي تقع على الجسور؛ وذلك بتنبيه السائقين من خلال لوحات إرشادية وكاميرات يمكن ربطها مع المركز الرئيسي لمراقبة الحالة المرورية من خلال زاوية 360 درجة.

يشار إلى أن إدارة التدريب التقني والمهني أطلقت برامج تأهيلية مكثفة للمتدربين والمتدربات المرشحين للمشاركة في المعرض الدولي للاختراعات والابتكارات والتقنية بماليزيا “MTE 2024” في عدد من المسارات التقنية، وسط إشراف عدد من المدربين والخبراء المؤهلين في المجالات التقنية.

ويعدّ المعرض الدولي للاختراعات والابتكارات والتقنية، تجمعاً عالمياً للمختصين والمهتمين في مجال صناعة العلوم والتكنولوجيا، بالإضافة إلى المستثمرين ورجال الأعمال للنظر في فرص العمل الجديدة الناتجة عن المشروعات المبتكرة.

khaled soliman

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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