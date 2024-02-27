تعزيزا لمنظومة الخدمات اللوجستية في المملكة.. أمير الشرقية يدشن مركز “الشراء الموحد للأدوية”

الدمام – واس

دشّن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، في مقر الإمارة أمس، مركز الشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية (نوبكو) بالدمام، بحضور الرئيس التنفيذي للشركة فهد الشبل، والرئيس التنفيذي لتجمع الشرقية الصحي الدكتور عبدالعزيز الغامدي، ومدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية فارس الهمزاني.

وذلك استكمالًا لمشروع “نوبكو” في إنشاء شبكة مراكز لوجستية لتغطية جميع مناطق المملكة.

وثمن سموه دعم القيادة الحكيمة للقطاع الصحي في المملكة، والاهتمام بكل ما يتعلق بصحة الإنسان وسلامته، ويسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين.

من جانبه أوضح الشبل أن شركة “نوبكو” تسعى لتطوير سلاسل الإمداد الطبية في المملكة، وتعزيز كفاءة الخدمات اللوجستية المقدمة للقطاع الصحي، لضمان وصول الأدوية والمستلزمات الطبية إلى جميع المستشفيات والمراكز الصحية في الوقت المناسب وبأعلى جودة.

وبين أن مساحة مركز نوبكو اللوجستي بالدمام تبلغ 47 ألف متر مربع، وسعة تخزينه تبلغ 45 ألف طبلية و31 ألف رف تخزيني، مشيرًا إلى تجهيز المركز بـ 40 أسطول نقل متكامل، لضمان سرعة وكفاءة توزيع الأدوية والمستلزمات الطبية على 50 مستشفى و238 مركزًا صحيًا و 18 مركزًا للمختبرات الإقليمية والتخصصية في المنطقة الشرقية.

يُذكر أن “نوبكو” دشنت خلال الفترة الماضية مراكز لوجستية في الباحة والقصيم والمدينة المنورة، كما تخطط لتدشين المزيد من المراكز في مختلف مناطق المملكة خلال الفترة القادمة امتدادًا لخطتها التوسعية.

وتقدم “نوبكو” أربع خدمات رئيسية للجهات الصحية من خلال خدمة الشراء الموحد، والخدمات اللوجستية، وخدمة وصفتي، ومنصة السوق الإلكتروني، تهدف نوبكو من خلال هذه الخدمات إلى تطوير كفاءة سلاسل الإمداد الطبية في المملكة، وضمان حصول جميع المواطنين والمقيمين على خدمات صحية عالية الجودة.