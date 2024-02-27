اهتمام سعودي رائد بالاستدامة وجودة الحياة.. 6 مليارات ريال استثمارات الخدمات البيئية

البلاد – الرياض

على مدى يومين ، ناقش “منتدى الالتزام البيئي 2024″، بمدينة الرياض عدداً من المحاور منها الطريق إلى مستقبل أكثر إشراقاً، والسياسة والحوكمة، والتكنولوجيا والابتكار في مجال البيئة، والتنمية المستدامة وجودة الحياة، ومشاركة القطاع الخاص، والمشاركة المجتمعية.

وأعلن نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور المشيطي عن استثمارات في الخدمات البيئية تتجاوز 6 مليارات ريال حتى عام 2030 .

وأوضح في كلمته خلال المنتدى الذي نظمه المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي ، بمشاركة متخصصين وصناع القرار في مجال البيئة إقليمياً وعالمياً.

وأضاف المهندس المشيطي أن العمل بدأ من عام 2017 بدراسة الوضع الراهن وتطوير إستراتيجية وطنية للبيئة، أشرف عليها معالي وزير البيئة والمياه والزراعة، مؤكداً سعي المملكة لتحقيق المستهدفات بدءاً من تحديث وإطلاق نظام البيئة ونظام لإدارة النفايات ونظام الأرصاد.

وضمن فعاليات المنتدى أمس الاثنين ، تناول الرؤساء التنفيذيين للمراكز الوطنية لمنظومة البيئة عن أحدث التقنيات والمبادرات التي ساهمت بتشكيل حلول ملموسة لحل القضايا البيئية العالمية مثل تغير المناخ وانبعاثات الغازات الدفينة.

في هذا السياق ، أشار الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الدكتور محمد قربان أن المركز يستخدم طائرات الدرونز باستخدام الذكاء الاصطناعي في مراقبة الشعب المرجانية للحفاظ على البيئة البحرية، والسعي لبناء أكبر مركز إكثار في الشرق الأوسط للحفاظ على الحياة الفطرية.

من جهته قال كبير مستشاري المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي علي الأسمري: “إن استضافة المملكة لمؤتمر الأطراف cop16 الدولي يعد أكبر حدث بيئي عالمي يتم إطلاقه في ديسمبر 2024 ويعكس اهتمام المملكة بتحقيق المستهدفات البيئية محلياً ودولياً، لافتاً إلى أن المركز قام منذ بدايته بتشجير أكثر من 60 مليون شجرة، ويسعى في برنامج التشجير إلى زراعة 100 مليار شجرة.