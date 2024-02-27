انتهت.. صلاح إلى الدوري السعودي!

يبدو أن مسلسل مستقبل محمد صلاح قد حُسم بالفعل، واللاعب في طريقة إلى الدوري السعودي للمحترفين بداية من الموسم المقبل (2024-2025).

اللاعب المصري السابق والإعلامي البارز حاليًا، أحمد حسام ميدو، أكّد عبر منصّة “إكس” اليوم الثلاثاء أن صلاح وقع عقدًا بالفعل مع فريق سعودي.

وكتب ميدو نقلًا عن مصدر موثوق: إن صلاح أنهى الاتفاق ووقّع عقود انتقاله إلى الدوري السعودي للمحترفين، من دون الكشف عن هوية النادي.

وحاول فريق الاتحاد -بطل دوري روشن السعودي- التعاقد مع صلاح الصيف الماضي في صفقة قياسية، غير أن رغبة اللاعب وليفربول حالتا دون إتمام الصفقة.

وحسب مصادر مقرّبة من دوائر إدارة ليفربول، يهدف النادي الـ(ٍسكاوزي) إلى بيع صلاح بنهاية الموسم الجاري (2023-2024) لتحقيق أقصى استفادة مالية منه، بدلًا من خسارة رحيله بالمجّان في شتاء 2025، بالنظر إلى نهاية عقده بانقضاء الموسم المقبل.