اليوم .. انطلاق مهرجان الشاي والقهوة حول العالم

جدة – خالد بن مرضاح

تطلق الجمعية النسائية الخيرية الأولى بجدة النسخة السابعة من “مهرجان الشاي والقهوة حول العالم” ويجمع المهرجان هذا العام الحدثين اللذين تتميز بهما الجمعية الاولى “فنجان الخير و بسمة خير”، بقاعة الصحبة- فندق بارك حياة بجدة اليوم الثلاثاء ويستمر حتى بعد غد الخميس، بمشاركة 15 دولة من حول العالم,

المهرجان برعاية ودعم شركة الحاج حسين علي رضا وشركاه المحدودة وشركة الاطارات العربية وشركة اكوا باور وبتنظيم من شركة Best Event والفريق التنظيمي التطوعي صناع النجاح وتنسيق الأيادي المبدعة المصممة فريدة الدمرداش و رجاء زقزوق مع عدة من الداعمين الرواد في العمل الخيري ومساندة العديد من الجهات حيث يقدم المهرجان على مدى ثلاثة أيام عدداً من الفعاليات والأنشطة الترفيهية الثقافية إلى جانب بازار رمضاني “بسمة خير” متنوع حافل بالمنتجات المحلية والعالمية. أصبح مهرجان الشاي والقهوة حول العالم الوجهة المفضلة لمحبي الشاي ومحبي الخير على مدار 6 أعوام منذ انطلاقه.

ويستعرض المهرجان نخبة متنوعة من العروض الموسيقية والفلكلورية الترفيهية من أنحاء العالم مثل اندونيسيا, كولومبيا, الهند, كازاخستان, مصر, تركيا, وسوريا والسعودية ، وتحديداً فن المجرور من مدينة الطائف مع الفنان السعودي المتألق خالد الغريبي بمشاركة أبناء الجمعية. ويشارك في المهرجان الفنان الدكتور عبدالله رشاد ضيف الشرف لتقديم روائع غنائية تثري الأجواء الجميلة التي تعم المهرجان. يشارك في المهرجان أكثر من 100 متجرمحلي وعالمي في مجالات متعددة تتنوع ما بين المأكولات, والأزياء والأدوات المنزلية والمنتجات الرمضانية والأعمال اليدوية. يساهم المهرجان في دعم وتمكين الصناعة والمنتجات المحلية والأسر المنتجة والانتاج المحلي حيث يتميز المهرجان هذا العام بالجناح السعودي تحت اسم “قهوة ديرتي” ويشمل على أنواع القهوة والشاي والضيافة من مختلف مناطق المملكة لإبراز ثقافة وكرم الضيافة السعودية.