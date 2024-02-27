القادسية يعزز صدارته لـ” يلو” بنقاط الفيصلي

حائل- خالد الحامد
وسع فريق القادسية الفارق بينه وبين أقرب منافسيه، بعد فوزه على الفيصلي 2-1 في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على ملعب الأمير سعود بن جلوي بالخبر، ضمن منافسات الجولة 23 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.
افتتح القادسية التسجيل عن طريق مباي دياني، وتعادل للفيصلي أيمن الحجيلي، وفي الثواني الأخيرة من عمر المباراة، سجل كاريلو هدف الفوز للقادسية. بهذا الفوز، رفع القادسية رصيده إلى 50 نقطة في صدارة الترتيب، وبقي الفيصلي على نقاطه 38 بالمركز السادس.
وفي لقاء آخر، تجاوز فريق القيصومة ضيفه العدالة بثلاثة أهداف مقابل هدف، على ملعب نادي الباطن. سجل أهداف القيصومة البرازيلي لوكاس سيرافيم والغاني سادات كريم والبرتغالي إليوت سيموس. وجاء هدف العدالة عن طريق الفرنسي عبد الكريم يودا؛ ليرفع القيصومة رصيده إلى 17 نقطة في المركز الـ 16، فيما تجمد رصيد العدالة عند 37 نقطة في المركز السابع.
🔚 نهاية المباراة#القادسية 2#الفيصلي 1
⚽️ شاهد أهداف المباراة ..⤵️#القادسية_الفيصلي | #دوري_يلو
#الرياضية_السعودية pic.twitter.com/LQPtFSuN2x
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) February 27, 2024
وحقق فريق البكيرية فوزًا ثمينًا على ضيفه الترجي بهدفين مقابل هدف. سجل هدفي أصحاب الأرض هزاع عسيري ولوفانور هنريكي من ركلة جزاء. فيما جاء هدف الضيوف عن طريق أحمد الشويفعي . وشهدت المباراة طرد لاعب الترجي فهد العنزي؛ ليصعد البكيرية إلى المركز الـ 11 برصيد 29 نقطة، فيما تجمد رصيد الترجي عند 16 نقطة في المركز الأخير.
🔚 نهاية المباراة#البكيرية 2#الترجي 1
⚽️ شاهد أهداف المباراة ..⤵️#البكيرية_الترجي | #دوري_يلو
#الرياضية_السعودية pic.twitter.com/iSbEwq4qml
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) February 27, 2024