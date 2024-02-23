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وزارة الإعلام تطلق فيلم “راعي الأجرب” بمناسبة يوم التأسيس

صحيفة البلادaccess_time14 / شعبان / 1445 هـ      23 فبراير 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : البلاد

 أطلقت مبادرة كنوز السعودية في وزارة الإعلام، الفيلم الدرامي التاريخي القصير، بعنوان “راعي الأجرب”، بالتزامن مع مناسبة يوم التأسيس.

 ويروي الفيلم قصة الإمام تركي بن عبدالله بعد تدمير الدرعية وسقوط الدولة السعودية الأولى، وما تبع ذلك من أحداث استعرضها الفيلم، صوّرت مدى قدرته في الدفاع عن أرضه وتخطيطه المستمر لهزيمة العدو، وجهوده في جمع مناصريه، والمضي قدمًا لاستعادة الدولة السعودية ودخول الرياض، وهو ما تحقق له في نهاية المطاف.

 ويأتي إنتاج فيلم “راعي الأجرب” امتدادًا لإنتاجات مبادرة كنوز السعودية، الهادفة إلى توثيق البطولات و القصص التاريخية، وتقديمها للجمهور المحلي والدولي بأفضل المعايير الفنية والمواصفات الدولية.

 يذكر أن مبادرة كنوز تندرج ضمن مبادرات برنامج تنمية القدرات البشرية، أحد برامج رؤية المملكة 2030، وتهدف إلى توثيق الثراء الثقافي والإسهام الحضاري، وإبراز قصص نجاح المواطن السعودي على الأصعدة كافة، من خلال إنتاج الأفلام الوثائقية والقصيرة والرسوم المتحركة.

 كما أنتجت المبادرة عددًا من الأعمال؛ مثل: “مرحلة صعبة”، و”نورس العرب”، و”على حد سواء”، و”ماذا يأكل السعوديون”، و”أطلس السعودية” ، و”هورايزُن”، وأطلقت مؤخرا الفيلم الوثائقي “المحطة سبعة”.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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