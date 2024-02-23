الرياضة

قمة منتظرة بالدمام وديربي مثير بالرياض في جولة “يوم التأسيس”

صحيفة البلادaccess_time14 / شعبان / 1445 هـ      23 فبراير 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

تنطلق مساء اليوم الجمعة منافسات الجولة 21 من دوري روشن للمحترفين “جولة يوم التأسيس” التي تقام مبارياتها على مدى 4 أيام، بدءًا من الجمعة حتى الاثنين المقبل.
وقد اعتمد وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية “عبدالعزيز بن تركي الفيصل” تسمية الجولة 21 من دوري روشن للمحترفين بـ “جولة يوم التأسيس”، تجسيدًا لهذه المناسبة، وما تمثله من امتداد تاريخي للوطن.

 

وتقام اليوم الجمعة 3 مباريات؛ حيث يستقبل الرياض ضيفه الرائد، فيما يواجه التعاون فريق الأخدود، بينما يحل ضمك ضيفًا على الفتح.

فعلى ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية يلتقي الرياض مع الرائد في مواجهة بـ6 نقاط؛ إذ يحل الرياض في المركز 15 برصيد 19 نقطة بفارق الأهداف عن الرائد، الذي يحتل المركز الـ14.

يدخل الفريقان اللقاء وهما قادمان من خسارة خارج الأرض، حيث تعثر الرياض أمام الاتحاد، فيما خسر الرائد على ملعب الهلال؛ لذا سيسعى كلا الفريقين لتحقيق الفوز من أجل الابتعاد عن دائرة الخطر.

 

ويستقبل التعاون على ملعبه ضيفه الأخدود، في مهمة نحو استعادة نغمة الفوز، إذ فقد الفريق 8 نقاط في آخر 3 مباريات ليبقى في المركز الرابع برصيد 35 نقطة.

في المقابل يدخل الأخدود اللقاء منتشيًا بفوزه على الأهلي ليبقى بلا خسارة للمباراة الرابعة على التوالي، ويرتقي للمركز 11 برصيد 23 نقطة.

 

ويلتقي الفتح على ملعبه مع ضمك، في مباراة يرفع فيها الفريقان شعار الانفراد بالمركز السادس، حيث يحل ضمك سادسًا برصيد 30 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن الفتح صاحب المركز السابع.

وكان الفتح قد خسر في الجولة الماضية أمام مضيفه النصر، بينما تعثر ضمك على ملعبه أمام الشباب.

لقاءات السبت
تتواصل السبت منافسات “جولة يوم التأسيس” حيث يحل الأهلي ضيفًا على الطائي، فيما يلتقي الحزم مع الخليج.
يسعى الأهلي لاستعادة توازنه بعد الخسارة أمام الأخدود في الجولة الماضية، وهي أول هزيمة يتعرض لها الفريق في الدوري منذ 9 جولات، فيما يحل الفريق ثالثًا برصيد 40 نقطة.

في المقابل، لا يزال الطائي يبحث عن فوز غائب منذ 5 جولات لم يسجل فيها سوى تعادل وحيد مقابل 4 هزائم؛ ليبقى في المركز 16 برصيد 18 نقطة.

 

وعلى ملعبه يستقبل الحزم ضيفه الخليج؛ بحثًا عن فوز يبقى فيه على آماله في البقاء، إذ يتذيل الترتيب برصيد 13 نقطة جمعها من انتصارين فقط و7 تعادلات، بينما يبحث الخليج عن استعادة الانتصارات بعد هزيمتين متتاليتين ليتوقف رصيده عند 22 نقطة في المركز 12.

مباراتا الأحد
تقام الأحد مباراتان، حيث يستقبل الفيحاء ضيفه أبها، فيما تتجه الأنظار صوب ملعب الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب لمتابعة ديربي الشباب والنصر.

وأغلق الفيحاء الملف الآسيوي بعد وداع دوري أبطال آسيا بالخسارة ذهابًا وإيابًا أمام النصر؛ ليتفرغ لمباريات الدوري بحثًا عن ترتيب أوضاعه، إذ يحل الفريق في المركز 13 برصيد 22 نقطة بفارق 4 نقاط عن مراكز الهبوط.

واستعاد الفيحاء نغمة الانتصارات في الجولة الماضية بعد الفوز على الحزم وذلك بعد 5 هزائم متتالية، حيث سيسعى لمواصلة الانتصارات أمام أبها الذي يواجه موسمًا صعبًا ويبقى بلا انتصار في آخر 8 جولات ليتراجع للمركز 17 وقبل الأخير.

ديربي الرياض
في ديربي مرتقب، يحل النصر ضيفًا على الشباب، حيث يسعى أصحاب الأرض لمواصلة انطلاقتهم والتقدم في الترتيب، إذ حقق الشباب الفوز في آخر جولتين ليرتقي للمركز العاشر برصيد 24 نقطة.

في المقابل يدخل النصر اللقاء منتشيًا بتأهله إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا حيث يسعى لمواصلة انتصاراته والإبقاء على حظوظه في المنافسة على اللقب مع الهلال الذي يبتعد عنه في الصدارة بفارق 7 نقاط، إذ يملك النصر في رصيده 49 نقطة مقابل 56 نقطة للهلال.


ختام الجولة
تختتم منافسات الجولة يوم الاثنين بإقامة مباراتين؛ تجمع الأولى الاتفاق مع الهلال صاحب الصدارة في قمة منتظرة بالدمام، بينما يستقبل الاتحاد ضيفه الوحدة في ديربي يتجدد بين الفريقين.

ويسعى الهلال لمواصلة انتصاراته في دوري روشن للاقتراب خطوة كبيرة نحو استعادة اللقب، فيما يأمل الاتفاق في مواصلة انتصاراته، بعدما حقق الفوز في الجولة الماضية بعد 8 جولات متتالية بلا فوز، علمًا بأن الفريق يحل في المركز الثامن برصيد 28 نقطة.

وفي ختام مباريات الجولة يلتقي الاتحاد مع ضيفه الوحدة، حيث يسعى الاتحاد لتحقيق الفوز الثالث على التوالي في الدوري والارتقاء في سلم الترتيب؛ حيث يحل خامسًا برصيد 34 نقطة، بينما يسعى الوحدة لاستعادة الفوز بعد مباراتين لم يحصد منهما سوى نقطة ليتراجع للمركز التاسع برصيد 26 نقطة.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *