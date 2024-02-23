قمة منتظرة بالدمام وديربي مثير بالرياض في جولة “يوم التأسيس”

البلاد- جدة
تنطلق مساء اليوم الجمعة منافسات الجولة 21 من دوري روشن للمحترفين “جولة يوم التأسيس” التي تقام مبارياتها على مدى 4 أيام، بدءًا من الجمعة حتى الاثنين المقبل.
وقد اعتمد وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية “عبدالعزيز بن تركي الفيصل” تسمية الجولة 21 من دوري روشن للمحترفين بـ “جولة يوم التأسيس”، تجسيدًا لهذه المناسبة، وما تمثله من امتداد تاريخي للوطن.
وتقام اليوم الجمعة 3 مباريات؛ حيث يستقبل الرياض ضيفه الرائد، فيما يواجه التعاون فريق الأخدود، بينما يحل ضمك ضيفًا على الفتح.
فعلى ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية يلتقي الرياض مع الرائد في مواجهة بـ6 نقاط؛ إذ يحل الرياض في المركز 15 برصيد 19 نقطة بفارق الأهداف عن الرائد، الذي يحتل المركز الـ14.
يدخل الفريقان اللقاء وهما قادمان من خسارة خارج الأرض، حيث تعثر الرياض أمام الاتحاد، فيما خسر الرائد على ملعب الهلال؛ لذا سيسعى كلا الفريقين لتحقيق الفوز من أجل الابتعاد عن دائرة الخطر.
ويستقبل التعاون على ملعبه ضيفه الأخدود، في مهمة نحو استعادة نغمة الفوز، إذ فقد الفريق 8 نقاط في آخر 3 مباريات ليبقى في المركز الرابع برصيد 35 نقطة.
في المقابل يدخل الأخدود اللقاء منتشيًا بفوزه على الأهلي ليبقى بلا خسارة للمباراة الرابعة على التوالي، ويرتقي للمركز 11 برصيد 23 نقطة.
ويلتقي الفتح على ملعبه مع ضمك، في مباراة يرفع فيها الفريقان شعار الانفراد بالمركز السادس، حيث يحل ضمك سادسًا برصيد 30 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن الفتح صاحب المركز السابع.
وكان الفتح قد خسر في الجولة الماضية أمام مضيفه النصر، بينما تعثر ضمك على ملعبه أمام الشباب.
لقاءات السبت
تتواصل السبت منافسات “جولة يوم التأسيس” حيث يحل الأهلي ضيفًا على الطائي، فيما يلتقي الحزم مع الخليج.
يسعى الأهلي لاستعادة توازنه بعد الخسارة أمام الأخدود في الجولة الماضية، وهي أول هزيمة يتعرض لها الفريق في الدوري منذ 9 جولات، فيما يحل الفريق ثالثًا برصيد 40 نقطة.
في المقابل، لا يزال الطائي يبحث عن فوز غائب منذ 5 جولات لم يسجل فيها سوى تعادل وحيد مقابل 4 هزائم؛ ليبقى في المركز 16 برصيد 18 نقطة.
وعلى ملعبه يستقبل الحزم ضيفه الخليج؛ بحثًا عن فوز يبقى فيه على آماله في البقاء، إذ يتذيل الترتيب برصيد 13 نقطة جمعها من انتصارين فقط و7 تعادلات، بينما يبحث الخليج عن استعادة الانتصارات بعد هزيمتين متتاليتين ليتوقف رصيده عند 22 نقطة في المركز 12.
مباراتا الأحد
تقام الأحد مباراتان، حيث يستقبل الفيحاء ضيفه أبها، فيما تتجه الأنظار صوب ملعب الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب لمتابعة ديربي الشباب والنصر.
وأغلق الفيحاء الملف الآسيوي بعد وداع دوري أبطال آسيا بالخسارة ذهابًا وإيابًا أمام النصر؛ ليتفرغ لمباريات الدوري بحثًا عن ترتيب أوضاعه، إذ يحل الفريق في المركز 13 برصيد 22 نقطة بفارق 4 نقاط عن مراكز الهبوط.
واستعاد الفيحاء نغمة الانتصارات في الجولة الماضية بعد الفوز على الحزم وذلك بعد 5 هزائم متتالية، حيث سيسعى لمواصلة الانتصارات أمام أبها الذي يواجه موسمًا صعبًا ويبقى بلا انتصار في آخر 8 جولات ليتراجع للمركز 17 وقبل الأخير.