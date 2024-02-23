“رونالدو” يتقدّم نجوم النصر في احتفالات “يوم التأسيس”

البلاد- الرياض
احتفل لاعبو فريق النصر بيوم التأسيس على طريقتهم الخاصة، حيث ارتدى جميع اللاعبين الزي السعودي التراثي.
وشملت احتفالات النادي عددًا من الأنشطة التراثية، بدءًا من التعامل مع الصقور وارتداء الأزياء التراثية، إضافة إلى المشاركة بالعرضة السعودية التي تُعبّر عن تاريخ المملكة وتراثها المميز.
والتقط نجوم النصر الأجانب -وعلى رأسهم البرتغالي كريستيانو رونالدو- عددًا من الصور التذكارية مرتدين الزي السعودي التراثي، بالإضافة لركوب الخيل في ذكرى يوم التأسيس.
وقد احتفت المملكة، أمس (الخميس)، بذكرى يوم تأسيس الدولة، على يد الإمام محمد بن سعود وتتجسّد في هذه المناسبة الوطنية معاني الاعتزاز بالجذور الراسخة والعمق التاريخي لهذه الدولة المباركة، وارتباط مواطنيها الوثيق بقادتها منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى وعاصمتها الدرعية، وتطبيق الأسرة السعودية للجانب الأمني، الذي انعكس أثره على المجتمع السعودي، بعد قرون من التشتت والفرقة وعدم الاستقرار.