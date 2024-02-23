الرياضة

تعادل الرياض والرائد في دوري روشن

صحيفة البلادaccess_time14 / شعبان / 1445 هـ      23 فبراير 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

حسم التعادل الإيجابي بنتيجة هدف في شباك كل فريق، نتيجة اللقاء التي جمع بين الرياض والرائد، في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين من مسابقة دوري روشن للمحترفين “جولة التأسيس”، والتي أقيمت على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية.

سجل كريم البركاوي هدف الرائد في الدقيقة (38) من عمر اللقاء، بينما عادل الرياض النتيجة عن طريق كنوليدج موسونا في الدقيقة (82) من عمر المباراة.

بهذه النتيجة، ارتفع رصيد  الرياض إلى النقطة 20 في المركز السادس عشر بجدول ترتيب المسابقة، بينما ارتفع رصيد نادي الرائد إلى النقطة 20 في المركز الخامس عشر .

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *