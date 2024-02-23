تعادل الرياض والرائد في دوري روشن

محمود العوضي- جدة
حسم التعادل الإيجابي بنتيجة هدف في شباك كل فريق، نتيجة اللقاء التي جمع بين الرياض والرائد، في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين من مسابقة دوري روشن للمحترفين “جولة التأسيس”، والتي أقيمت على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية.
سجل كريم البركاوي هدف الرائد في الدقيقة (38) من عمر اللقاء، بينما عادل الرياض النتيجة عن طريق كنوليدج موسونا في الدقيقة (82) من عمر المباراة.
بهذه النتيجة، ارتفع رصيد الرياض إلى النقطة 20 في المركز السادس عشر بجدول ترتيب المسابقة، بينما ارتفع رصيد نادي الرائد إلى النقطة 20 في المركز الخامس عشر .
شاهد هدفي مباراة #الرياض_الرائد (1-1)👇#جولة_يوم_التأسيس | #SSC pic.twitter.com/BzBjTBiZ8y
— SSC (@ssc_sports) February 23, 2024