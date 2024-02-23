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“برحة ذاكر” في جدة التاريخية تُزهو بألوان التراث السعودي في يوم التأسيس

صحيفة البلادaccess_time14 / شعبان / 1445 هـ      23 فبراير 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : واس

 تحولت “برحة ذاكر” في جدة التاريخية إلى لوحة فنية نابضة بألوان التراث السعودي، احتفاءً بيوم التأسيس، حيث تزيّن زوارها بأزياء تراثية متنوعة من مختلف مناطق المملكة تجسد ثراء وثقافة وتاريخ المملكة العريق.

 وشهدت البرحة فعاليات مميزة لإحياء قصص الماضي ضمن مركز تراث وأثر الذي نظم خمس أركان مجتمعة للاحتفاء بالموروث الثقافي، تنوعت بين عروض الأزياء التراثية، وركن لتصوير الزوار بالزي التراثي السعودي وعرض مجسمات الأزياء الرجالية التراثية وتقديم عطور خاصة ليوم التأسيس تُجسّد عبق الماضي بثلاث نكهات مختلفة تميز جدة التاريخية، إضافة إلى نقشات الحناء المستوحاة من التراث الوطني.

 وتضمنت الفعاليات أيضًا عروضاً تفاعلية تُقدم للزائرين رحلة عبر الزمن للتعرف على عادات وتقاليد أجدادنا في المملكة وتكسبهم تجربةً ثقافيةً ثريةً تُتيح لهم فرصةً للتواصل مع الماضي العريق للمملكة، وتُعزز شعورهم بالفخر والاعتزاز بالانتماء إلى تراثهم الثقافي.

 وتأتي هذه الفعاليات جزءًا من احتفالات جدة التاريخية بيوم التأسيس، الذي يُصادف 22 فبراير من كل عام، ويُخلّد ذكرى تأسيس الدولة السعودية الأولى على يد الإمام محمد بن سعود عام 1727.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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