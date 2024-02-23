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النائب العام يلتقي وزير العدل التركي في أنقرة

صحيفة البلادaccess_time14 / شعبان / 1445 هـ      23 فبراير 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

أنقرة : واس

 التقى معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب في أنقرة عاصمة جمهورية تركيا, بمعالي وزير العدل التركي يلماز تونج.

 وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات العدلية بين البلدين، وسبل تعزيزها وآليات التعاون المشترك في مباشرة الإجراءات القضائية الدولية، والتأكيد على مكافحة الجرائم خاصة العابرة للحدود منها، ودور الأجهزة العدلية في البلدين الشقيقين في ذلك، وجهودهما المشتركة في تفعيل الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن.

 حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية تركيا فهد بن أسعد أبو النصر.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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