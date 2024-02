في الجولة الـ 21 من دوري روشن.. الأهلي في ضيافة الطائي.. والتعاون يواجه الأخدود

هلال سلمان- جدة

تنطلق الجولة الـ 21 من دوري روشن للمحترفين غدًا الجمعة بثلاث مباريات، حيث يستضيف فريق الرياض نظيره الرائد في الـ 5 مساء، ويستقبل التعاون ضيفه الأخدود في التوقيت ذاته، فيما يلعب الفتح مع ضمك في الـ 8 مساء، وتتواصل مباريات الجولة السبت؛ حيث يحل الأهلي ضيفًا على الطائي في الـ 5 مساء، ويلعب الحزم مع الخليج في الـ 8 مساء.

الطائي VS الأهلي

يحل فريق الأهلي الثالث بـ 40 نقطة، ضيفًا على الطائي الـ 16 بـ 18 نقطة، ويسعى الأهلي لمصالحة جماهيره وتعويض خسارته المفاجئة أمام الأخدود في الجولة الماضية، في حين يأمل الطائي باستغلال الأرض والجمهور لتحقيق 3 نقاط ثمينة، أو الخروج بنقطة التعادل على الأقل بعد أن دخل مراكز الخطر.

التعاون VS الأخدود

يستقبل التعاون الرابع بـ 35 نقطة، ضيفه الأخدود الـ 11 بـ 23 نقطة، حيث يهدف (السكري) إلى استعادة الفوز الغائب عنه في آخر 3 جولات، خصوصًا بعد أن بات مهددًا بفقدان مركزه في رباعي المقدمة من قبل الاتحاد، أما الأخدود المنتشي بفوزه على الأهلي في الجولة الماضية، فيرغب في تحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار.

الفتح VS ضمك

يستضيف الفتح السابع بـ 29 نقطة، ضيفه ضمك السادس بـ 30 نقطة، في مواجهة مثيرة يسعى من خلالها (النموذجي) لاستغلال الأرض والجمهور؛ لتعويض خسارته الأخيرة أمام النصر، فيما يأمل ضمك باستعادة مستواه قبل التوقف؛ حيث مُني بخسارتين متتاليتين منذ استئناف الدوري بعد 5 انتصارات متتالية.

الرياض VS الرائد

لقاء الجريحين يجمع الرياض الـ 15 وضيفه الرائد الـ 14، ولكل منهما 19 نقطة، حيث يسعى الطرفان لتعويض خسارتهما أمام الاتحاد والهلال على التوالي في آخر جولة، والتقدم نحو مراكز الأمان في وسط جدول الترتيب.

الحزم VS الخليج

يمتلك الحزم 13 نقطة في المركز الأخير، ويستقبل ضيفه الخليج الـ 12 برصيد 22 نقطة، ويسعى الحزم لاستغلال اللعب على أرضه ووسط جماهيره لتحقيق فوزه الثالث هذا الموسم للابتعاد عن قاع الترتيب، لكن مهمته لن تكون سهلة أمام الخليج الطامح لتعويض خسارتيه الأخيرتين على يد الأهلي والاتفاق.