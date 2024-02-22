في إياب دور الـ 16 بدوري أبطال آسيا.. الاتحاد يواجه نافباخور.. والهلال يستضيف سيباهان

هلال سلمان- جدة

يلعب فريقا الاتحاد والهلال على أرضهما مساء اليوم الخميس في إياب دور الـ 16 لدوري أبطال آسيا؛ حيث يستقبل الاتحاد ضيفه نافباخور الأوزبكي في الـ 7 مساء على ملعب (الجوهرة)، فيما يستضيف الهلال نظيره سيباهان الإيراني في الـ 9 مساء على ملعبه (المملكة أرينا)، وقد يشهد ربع النهائي “كلاسيكو” بين الاتحاد والهلال في حال تأهلهما الليلة، التي توافق يوم التأسيس.

الاتحاد يعول على خبرة كريم

يأمل الاتحاد أن يقوده الفرنسي العائد كريم بنزيمة إلى الفوز بعد التعادل السلبيّ ذهابًا مع نافباخور في أوزبكستان.

وشهدت مباراة الاتحاد الأخيرة أمام الرياض في دوري روشن، عودة بنزيمة، نجم ريال مدريد الإسباني السابق، بعد غياب قرابة شهرين، حيث كان آخر ظهور له في أواخر ديسمبر الماضي خلال الخسارة التي مُني بها الاتحاد أمام النصر 2-5.

ويُعاني “العميد” من بعض الغيابات؛ إذ تعرض فواز الصقور للإصابة أمام الرياض، كما يغيب مدالله العليان، وسيخضع الثنائي لفحص طبي، وذلك من أجل تحديد موقفهما من المشاركة في المباريات المقبلة.

ويُعدّ الصقور ركيزة أساسية في تشكيلة المدرب الأرجنتيني مارسيلو غاياردو، منذ انضمامه إلى الفريق قادمًا من الشباب خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

كما يغيب المدافع الإيطالي لويز فيليبي بقرارٍ من غاياردو، الذي أكّد أن اللاعب يحتاج إلى أسبوعين من أجل العودة للمشاركة مع الفريق بصورة طبيعية خلال الفترة المقبلة.

وقال غاياردو في تصريحات صحافية بعد الفوز على الرياض: “مع مرور المباريات، سنفهم بعضنا بشكل أكبر، ومع الاستعداد الجيد الفريق سيكون جاهزًا لمواجهة اليوم، ونتوقّع نشاطًا وحيويّة أكبر من قبل اللاعبين أمام نافباخور”.

وواصل: “هناك تحدٍّ كبير أمامنا لتوظيف الثلاثي (المغربي عبدالرزاق) حمد الله، وبنزيمة و(البرازيلي) رومارينيو، فهم لاعبون كبار، ولديهم جودة عالية، وأظن أن رومارينيو يختلف عن حمد الله وبنزيمة”.

وأضاف: “التعايش بين حمد الله وبنزيمة ورومارينيو سيحسن الفريق، لأن الثلاثي لديهم سمات متشابهة، ولكن بتنوّع وخصائص مختلفة”.

وتابع: “أقوى ما يميزنا هو إيجاد المساحات سواء من الأطراف أو من عمق الملعب، وبالنسبة لي الاستحواذ والتحركات داخل الملعب مهم لإيجاد الحلول”.

الهلال لتأكيد التأهل

يسعى الهلال إلى تكرار فوزه على سيباهان (3-1 ذهابًا) حين يستضيفه الليلة على ملعب (المملكة أرينا).

ووافق الاتحاد الآسيوي للعبة على نقل المباراة إلى ملعب الهلال الجديد بعد أن كان مقررًا لها أن تقام على استاد الأمير فيصل بن فهد، وذلك بعد استيفاء مقر (الزعيم) الجديد لكافة الاشتراطات الآسيوية.

ويبحث الهلال عن الفوز من أجل مواصلة الانتصارات في جميع المسابقات المحلية والقارية؛ إذ يعود تعثّره الأخير إلى مواجهة ضمك 1-1 في 21 سبتمبر 2023، وهو لم يتلق أي خسارة هذا الموسم حتى الآن بقيادة مدربه البرتغالي جورجي جيسوس.

ويغيب عن الهلال ظهيره محمد البريك بعد تعرضه لإصابة عضلية، فيما يغيب عن سيباهان لاعبه هادي محمدي بعد طرده في مباراة الذهاب، وزميله محمد جواد حسين؛ بسبب تراكم البطاقات، ويقود المباراة الحكم الإماراتي عادل النقبي، ويحضرها مدرب منتخب إيران أمير قلعة نويي.