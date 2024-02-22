انطلاق “ كأس السعودية” أغلى سباقات الفروسية العالمية

البلاد- جدة

يحتضن ميدان الملك عبد العزيز للفروسية بالجنادرية، فعاليات كأس السعودية يومي الجمعة والسبت 23 و24 فبراير الجاري، بجوائز تتجاوز 37.6 مليون دولار، حيث يعد أغلى سباق للفروسية في العالم.

تشهد النسخة الخامسة من كأس السعودية عدة تغيرات وإضافات كبيرة في نقلة نوعية لسباقات الموسم الجديد، ما يعزز من حضوره على الصعيد الدولي.

وتقررت زيادة الجوائز المالية بمقدار 2.25 مليون دولار على جوائز النسخة الماضية، فأصبحت الجوائز بمقدار 37.6 مليون دولار، وبالإضافة للزيادة في الجوائز، هناك الترقية في تصنيف الأشواط؛ وهي كأس نيوم «2100 متر عشبي»، وكأس 1351 سبرنت، حيث تمت ترقيتها إلى الفئة الثانية العالمية، فيما تمت ترقية كأس المنيفة للخيل العربية الأصيلة «2100 متر» بتصنيف الفئة الأولى لأول مرة.

وأكد الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس مجلس إدارة هيئة الفروسية رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل، أن الموسم سباقات الفروسية يحظى بدعم ومتابعة ولي العهد، لتطور سباقات الخيل في المملكة، من أجل الوصول إلى الهدف الكبير المتمثل في الانتقال من دول المجموعة الثانية إلى مصاف دول المجموعة الأولى ضمن تصنيف الاتحاد الدولي لهيئات سباقات الخيل.

ويجذب كأس السعودية أفضل الخيول الأصيلة وأفضل الخيالة من جميع أنحاء العالم، والسباقات الثمانية التي تسبق كأس السعودية؛ هي كأس نادي سباقات الخيل المحلي “برعاية وزارة الثقافة”، وكأس عبية للخيل العربية الأصيلة “برعاية هيئة تطوير بوابة الدرعية”، وكأس نيوم “برعاية هاودن” الذي تبلغ قيمته 2 مليون دولار أمريكي، وكأس البحر الأحمر “برعاية لونجين” بقيمة 2.5 مليون دولار أمريكي، وكأس الدربي السعودي “برعاية مجموعة بوتيك” بقيمة 1.5 مليون دولار أمريكي؛ وسباق الشوط الدولي “برعاية الوطنية للإسكان”، وكأس الرياض للسرعة “برعاية المسار الرياضي”، وكأس الـ1351 للسرعة “برعاية البنك الأهلي السعودي”.