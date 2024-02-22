أخضر السلة يواجه نظيره العراقي في افتتاح التصفيات الآسيوية

البلاد- جدة
يدشن المنتخب السعودي الأول لكرة السلة غداً الجمعة أولى مبارياته في النافذة الأولى من تصفيات البطولة الآسيوية أمام نظيره العراقي في بغداد عند الساعة ٦ مساء.
ويعد اللقاء خطوة مهمة للمنتخب، في بداية مشواره بتصفيات البطولة الآسيوية. المنتخب السعودي استعد لهذه التصفيات من خلال المشاركة في البطولة الدولية التي اختتمت مؤخرًا بالعاصمة القطرية الدوحة بمشاركة عدد من المنتخبات الآسيوية والأفريقية.
ويمثل المنتخب السعودي (محمد السويلم – محمد المرواني – مرزوق المولد- ناصر العبسي- مثنى المرواني- فهد السالك- مصعب قاضي- علي الشبيلي- عبدالملك عاشور- محمد المطيري – محمد قاضي – عبدالرحمن فلاته- محمد حمزة- محمد الخاطر).
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م