20 ألف زائر لفعاليات «حصاد البن»

البلاد ــ الداير

تخطى زوار فعاليات “حصاد البن” المقامة حالياً بساحة البن في محافظة الداير، ضمن فعاليات المعرض الدولي للبن السعودي 2024، الذي يشرف على تنظيمه المكتب الإستراتيجي لتطوير منطقة جازان بالشراكة مع إمارة المنطقة، حاجز الـ 20 ألف زائر من داخل المنطقة وخارجها.

وتشمل الفعاليات التي تبدأ من الساعة الرابعة مساءً إلى الساعة العاشرة مساءً، العديد من البرامج “الثقافية والتراثية، والشعبية، والترفيهية، والسياحية ، وفعاليات القهوة ، والنباتات العطرية ، وفنون الطهي ، وأهازيج البن ، وديوانية البن ، ومعرض الفنون، والضيافة ، وجادة البن”، إضافة لمشاركة 160 مزارعًا من مزارعي البن الذين يعرضون أجود أنواع البن الذي تنتجه محافظات القطاع الجبلي بمنطقة جازان ، ومعارض الجهات الحكومية ورواد الأعمال والشركات العالمية المشاركة، والأركان التراثية والثقافية، وأركان الحرفيين والمزارع الريفية والمسارات السياحية، ومعرض الفن التشكيلي، ومسرح مفتوح وليالي، والفنون الشعبية الأصيلة التي تشتهر بها المنطقة، وأركان الأسر المنتجة والبالغ عددهن 120 أسرة منتجة ، إضافة للعديد من البرامج الترفيهية المتنوعة.

وتسعى الفعاليات لتعزيز مكانة منطقة جازان كواحدة من الوجهات السياحية البارزة على المستوى المحلي والإقليمي، والتعريف بما تزخر به محافظة الداير خاصة ومنطقة جازان عمومًا من مقومات زراعية ومنها منتج البن، إضافة لدعم زراعة البن والتعريف به لما يتميز به من عناصر ومكونات طبيعية.