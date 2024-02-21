“نيوم” تحتفي بالمتميزين أكاديمياً من طلابها المبتعثين في أمريكا

نيوم : البلاد

احتفت نيوم مؤخراً، في مدينة شيكاغو الأمريكية بكوكبة من طلابها المبتعثين للدراسة في الجامعات الأمريكية، نظير ما حققوه من تميز أكاديمي في مسيرتهم العلمية.

وشارك في الملتقى 118 طالباً ضمن دفعة برنامج نيوم للابتعاث الخارجي للعام 2023، حيث استعرضوا إنجازاتهم أمام الرئيس التنفيذي لنيوم نظمي النصر ومجموعة من رؤساء القطاعات في نيوم، وناقشوا سبل التعاون المستقبلي في المجالات البحثية ذات الصلة، إلى جانب تقديمهم لعروض مفصلة تتضمن تفاصيل ونتائج زياراتهم الميدانية لتروجينا، وميناء نيوم في أوكساچون، وشركة إينووا.

وقال الرئيس التنفيذي لنيوم نظمي النصر: “في الوقت الذي نحتفل فيه بالإنجازات التي حققها المستفيدون من برنامج نيوم للابتعاث الخارجي، تفخر نيوم بكونها ممكّناً لهذه العقول المبدعة من شباب وشابات منطقة تبوك، ودعمهم للحصول على تعليم متميز في أفضل الجامعات العالمية، وإلى جانب هذا التميز الأكاديمي سيتاح لطلابنا فرصة المشاركة في برامج التدريب الداخلي في قطاعات نيوم المختلفة، مما يكسبهم خبرة مهمة تهيئهم للحياة العملية بعد التخرج”، مضيفاً: “نهدف في هذا البرنامج إلى إعداد جيل من قيادات وعلماء المستقبل، وإعدادهم أكاديمياً وعملياً للإسهام الفاعلة في مشاريع نيوم المتعددة، وتحقيق رؤية المملكة 2030، وتسريع النمو الاقتصادي، لأننا نؤمن تماماً أن الشباب هم المحرك الرئيسي لكل تطور وازدهار”.

ويستهدف برنامج نيوم للابتعاث الطلاب السعوديين المتفوقين من الحاصلين على الثانوية العامة، مع معايير وشروط محددة (أن يكونوا من أبناء منطقة تبوك، إضافةً إلى الأداء العلمي المتميز)، ومنذ إطلاقه في 2019، استفاد من البرنامج 740 من الطلاب السعوديين الذين يسعون للحصول على درجة البكالوريوس.

ويتمتع الطلاب الملتحقون ببرنامج نيوم للابتعاث بفرصة الدراسة في جامعات ومؤسسات أكاديمية مرموقة في المملكة، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، حيث يشمل البرنامج منح الطلبة، عند اتمام دراستهم الأكاديمية، وظائف في قطاعات نيوم، بما يتماشى مع المهارات والخبرات المتخصصة المطلوبة، ويجسد هذا البرنامج التزام نيوم برعاية المواهب والعقول وتعزيز منظومة الابتكار لتحقيق الأهداف الطموحة لرؤية المملكة 2030، حيث يأتي هذا الحدث السنوي امتداداً للنجاح الذي حققه ملتقى العام الماضي الذي أقيم في واشنطن.

حضر الملتقى الرئيس المؤسس لجامعة نيوم البروفيسور أندرياس كانجيلاريس، ورئيس قطاع الصحة والرفاهية والتقنيات الحيوية الدكتور محمود اليماني، ورئيسة أكاديمية نيوم للإعلام الرقمي ندى الشيباني.