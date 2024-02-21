نائب أمير مكة يناقش خدمات المعتمرين

جدة- واس

رأس صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة نائب رئيس لجنة الحج المركزية رئيس اللجنة التنفيذية، اجتماع لجنة الحج التنفيذية الذي جرى خلاله استعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بشؤون العمرة والحج.

وتخلل الاجتماع استعراض مؤشرات أداء العمرة والقدوم والمغادرة والأعمال والخدمات المقدمة للمعتمرين والمستهدفات والتوقعات للمرحلة المقبلة لموسم العمرة وجاهزية الخدمات خلال شهر رمضان، الهادفة لتمكين ضيوف الرحمن من أداء شعائرهم الدينية بكل يسر وسهولة، ومتابعة جاهزية خطط الجهات لموسم حج العام الحالي 1445هــ.