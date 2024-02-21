الرياضة منتخب سيدات الأردن يتأهل لنصف نهائي غرب آسيا

البلاد- جدة

تأهل المنتخب الأردني الأول لكرة القدم للسيدات، إلى الدور نصف النهائي من بطولة غرب آسيا، بعد تغلبه على نظيره منتخب غوام بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي احتضنه ملعب رديف ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة اليوم الأربعاء. وحسم المنتخب الأردني تأهله رغم تبقي جولة في دور المجموعة بعد وصوله إلى النقطة السادسة في المجموعة الأولى، التي تضم منتخبات غوام، والسعودية، من دون نقاط، ولبنان 3 نقاط. وسجلت ميساء جبارة لاعبة الأردن هدفين عند الدقيقتين 44، و65 قبل أن تحرز عايدة روز لاعبة غوام هدفًا عكسيًا في شباك منتخب بلادها عند الدقيقة 79. ويواجه المنتخب الأردني نظيره اللبناني في الجولة الأخيرة الجمعة المقبل، فيما تلاقي غوام أخضر السيدات السعودي في اليوم ذاته.