الرياضة رسميًا.. الاتفاق يقدم لاعبه سيكو فوفانا

البلاد- جدة

قدم نادي الاتفاق محترفه الإيفواري الجديد سيكو فوفانا، اليوم الأربعاء، بشكل رسمي أمام وسائل الإعلام.

وقد انضم نجم المنتخب الإيفواري إلى الاتفاق، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر قادمًا من صفوف النصر. ونشر نادي الاتفاق عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس” صورًا من التقديم الرسمي لسيكو فوفانا برفقة الرئيس التنفيذي حمد المطوع. وانتظم العاجي سيكو فوفانا في تدريبات فريق الاتفاق التي أقيمت أمس، الثلاثاء، في ملعب النادي؛ استعدادًا لاستضافة الهلال يوم الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ 21 لدوري روشن السعودي للمحترفين لموسم 2023/24. وكان فوفانا قد وصل الاثنين الماضي إلى الدمام قادماً من بلاده بعد تتويجه مع منتخب بلاده بكأس أمم إفريقيا.