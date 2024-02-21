انطلاق ملتقى الأعمال السعودي الباكستاني

الرياض : البلاد

انطلقت بالعاصمة الرياض اليوم أعمال ملتقى الأعمال السعودي الباكستاني برعاية معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وبتنظيم من اتحاد الغرف السعودية، بحضور عدد من أصحاب السمو والمعالي وممثلي الجهات والشركات السعودية والباكستانية.

وأكد وزير التجارة في كلمته التي ألقاها نيابة عنه وكيل محافظ هيئة التجارة الخارجية لشؤون القطاع الخاص والتمثيل الدولي المكلف فواز بن رافعة، أهمية دور القطاع الخاص السعودي والباكستاني في تنمية حجم التبادل التجاري، عاداً المملكة الشريك التجاري الرابع لباكستان، مشيداً بالجهود المبذولة في الموافقة على توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وباكستان للمضي قدماً في تعزيز العلاقات الاقتصادية.

إلى ذلك نوه معالي وزير التجارة الباكستاني الدكتور جوهر إعجاز بدور اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي وباكستان في فتح فرص لمستثمري البلدين، لافتاً إلى أن الاتفاقية توفر الحماية والضمان للاستثمارات السعودية والخليجية، موضحاً أن الملتقى يأتي في ظل اهتمام باكستان في تنمية علاقاتها مع المملكة والاستفادة من مشاريع رؤية 2030.

وأعرب إعجاز عن سعيهم لرفع حجم التبادل التجاري إلى 20 مليار دولار وذلك من خلال تحسين بيئة الأعمال بين البلدين، وتحفيز القطاع الخاص خاصة وأن باكستان تمثل سوقًا وفرصة كبيرة للمستثمرين السعوديين.

بدوره أشار رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن بن معجب الحويزي إلى أن الملتقى يهدف إلى دعم الشراكات الاستثمارية والتجارية بين قطاعي الأعمال بالبلدين والقفزات التي حققها التبادل التجاري بين المملكة وباكستان الذي بلغ 5.7 مليارات دولار، مضيفاً بأن باكستان باتت تحتل المرتبة 20 في قائمة الشركاء التجاريين للمملكة مع وجود آفاق أوسع للشراكة والمستثمرين الباكستانيين في مشاريع رؤية 2030

من جانبه كشف رئيس مجلس الأعمال السعودي الباكستاني المهندس فهد الباش عن عدد من المبادرات والمشاريع التي يعمل عليها المجلس بالتعاون بين المستثمرين من البلدين، تشمل إطلاق بوابة خاصة بمستوردي الأرز من باكستان، ومركز للتقنية والتكنلوجيا بالرياض، وآخر للحوم الحلال بمكة، فضلاً عن تأسيس سوق للمنتجات الباكستانية بالمملكة، وصناعات بتروكيماوية مشتركة لتلبية حاجة السوق الباكستاني.

واستعرض المشاركون في الملتقى الفرص والمبادرات التي توفرها رؤية 2030 للمستثمرين الباكستانيين وكذلك الفرص الاستثمارية المتاحة لأصحاب الأعمال السعوديين في باكستان، وذلك في عدد من القطاعات الاقتصادية المستهدفة.

وخلال الملتقى قدمت وزارة الاستثمار عرضًا بعنوان استثمر في السعودية تناول بيئة وفرص الاستثمار بالمملكة، فيما قدم صندوق التنمية الزراعية عرضًا عن خدماته وجهوده في تنمية القطاع الزراعي، فيما قدم بنك التصدير والاستيراد السعودي جهوده وخدماته في تنمية الصادرات السعودية وخدمة المصدرين، إلى ذلك استعرض مجلس الاستثمار الباكستاني الفرص الاستثمارية المتاحة في باكستان.