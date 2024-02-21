المدينة المنورة تشهد تنظيم أول ورشة لتشريح العظم الصدغي والأذن

المدينة المنورة : البلاد

شهدت منطقة المدينة المنورة، إقامة ورشة التدريب الأولى لتشريح العظم الصدغي والأذن، بالتعاون بين كلية الريان الأهلية الطبية، والشريك الاستراتيجي شركة Med El. وتعدُّ هذه الورشة هي الأولى من نوعها في منطقة المدينة المنورة، حيث استمرت 8 ساعات يوميًّا، تم خلالها تدريب 10 أطباء من أطباء الزمالة السعودية في تخصص الأنف والأذن والحنجرة، من كافة مناطق المملكة العربية السعودية.

كذلك تم تدشين ورشة زراعة قوقعة وزراعة المعينة السمعية وزراعة السماعات العظمية وزراعة الأذن الوسطى، ضمن أعمال المؤتمر الثامن والثلاثين العالمي للجمعية السعودية لجراحة الأنف والأذن والحنجرة في منطقة المدينة المنورة.

‏وقد أكد رئيس المؤتمر الدكتور ريان الحسيني، أهمية عمل مثل هذه الدورات التدريبية، التي تساعد على صقل المواهب من الأطباء السعوديين والمتدربين في كافة أنحاء المنطقة، كما أنها جزء رئيس لإتمام شهادة البورد السعودي لطب وجراحة الأنف والأذن والحنجرة. كما قدم شكره إلى جميع الجهات المساندة لعمل مثل هذه الدورات التدريبية التخصصية في مجال طب وجراحة الأذن والأعصاب السمعية.