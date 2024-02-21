القادسية يعزز صدارته لـ” يلو”.. والعروبة والبكيرية يعبران الباطن وأحد

حائل _ خالد الحامد
عزز فريق القادسية صدارته لدوري يلو لأندية الدرجة الأولى، بعد فوزه على مضيفه الترجي بثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جرى على ملعب الأمير نايف بن عبدالعزيز بالقطيف، في ختام جولة ” يوم التأسيس” الـ 22 من المسابقة.
سجل ثلاثية القادسية إبراهيم محنشي والأرجنتيني لوسيانو فييتو” هدفين”؛ ليزيد الفريق عدد انتصاراته إلى 14، كأكثر الفرق فوزًا بالدوري.
ورفع القادسية رصيده إلى 47 نقطة في الصدارة، بفارق 5 نقاط عن الخلود الثاني، فيما بقي الترجي في المركز 17 برصيد 16 نقطة.
وقفز فريق العروبة للمرتبة الثالثة في سلم الترتيب، بعد فوزه على مضيفه الباطن بهدف دون رد، سجله الفرنسي بين نكولولو.
بهذه النتيجة، رفع العروبة إلى 41 نقطة متقدمًا للمركز الثالث، وأزاح الجبلين للمركز الرابع، فيما توقف الباطن عند 32 نقطة بالمركز الثامن.
وفي المدينة المنورة، واصل فريق البكيرية صحوته، وحقق انتصاره الثاني تواليًا، بعد فوزه على مضيفه أحد بهدف دون رد.
سجل هدف البكيرية لوفاتور هنريكي من ركلة جزاء؛ فرفع البكيرية رصيده إلى 26 نقطة بالمركز 11، وتجمد رصيد أحد عند 24 نقطة بالمركز 13.
🔚 نهاية المباراة#الترجي 0#القادسية 3
⚽️ شاهد أهداف المباراة ..⤵️#جولة_يوم_التأسيس🇸🇦#الترجي_القادسية | #دوري_يلو
#الرياضية_السعودية pic.twitter.com/1pQB58wcAc
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) February 21, 2024
🔚 نهاية المباراة#أحد 0#البكيرية 1
⚽️ شاهد هدف المباراة ..⤵️#جولة_يوم_التأسيس🇸🇦#أحد_البكيرية | #دوري_يلو
#الرياضية_السعودية pic.twitter.com/TDSRfv7DE7
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) February 21, 2024