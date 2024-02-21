الإعلامي محمد بن أحمد المسفر إلى رحمة الله

الرياض: البلاد

شيّع الوسط الإعلامي في هيئة الإذاعة والتلفزيون بالرياض اليوم الأربعاء زميلهم “كبير المحررين” السابق في أخبار إذاعة الرياض وأخبار القناة الأولى سابقاً (قناة السعودية حالياً) محمد بن أحمد المسفر، الذي توفي الثلاثاء في الرياض .

وتدرج المسفر في العمل الإخباري الإعلامي من محرر أخبار في إذاعة الرياض إلى رئيس فترة تحرير، ثم انتقل إلى إدارة الأخبار في التلفزيون وتدرج في العمل الإخباري إلى أن تقاعد.

واحتفظ محمد المسفر بعلاقات مميزة طوال حياته الوظيفية في وزارة الإعلام وفي جهازي الأخبار في الإذاعة والتلفزيون.. وصُلي على الفقيد عصر الأربعاء 21 فبراير 2024 في جامع الجوهرة البابطين ووري في مقبرة شمال الرياض..

ويتلقى إخوته العزاء على الأرقام التالية:

‏‎علي بن أحمد المسفر: 0554446095

عبدالله بن أحمد المسفر: 0505455251

فهد بن أحمد المسفر: 0500911119

كما تتلقى أسرته العزاء في منزل والدهم أحمد بن محمد المسفر، وعزاء النساء في منزل الفقيد رحمه الله وغفر له..