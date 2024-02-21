الرياضة “الآسيوي” يسند للسعودية استضافة بطولة آسيا للبلياردو والسنوكر

البلاد- جدة

أسند الاتحاد الآسيوي للبلياردو والسنوكر اليوم الأربعاء، تنظيم ” بطولة آسيا للسيدات والناشئات 2024 ” للاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر، كما أسند الاتحاد الآسيوي للسنوكر تنظيم بطولة آسيا للسنوكر ” 6 كرات ” 2024 للرجال والسيدات وفرق وناشئين للاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر.

وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية الانتخابية للاتحاد الذي عقد في العاصمة القطرية الدوحة على هامش البطولة الآسيوية للسنوكر” 15 كرة”.

كما تم خلال اجتماع الجمعية انتخاب القطري محمد سالم النعيمي رئيسا للاتحاد الآسيوي للسنوكر بالتزكية، وذلك لولاية ثالثة. وتأتي ثقة اعضاء الجمعية العمومية في الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر؛ بسبب نجاحه في الاستضافة السابقة له، التي كانت متميزة في كافة الجوانب، ولم يجد أي منافسة خلال الاجتماع، بل وجد إجماعًا بالموافقة من الأعضاء.

وبارك رئيس الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر الدكتور ناصر الشمري لرئيس الاتحاد الآسيوي للسيد محمد سالم النعيمي بمناسبة انتخابه رئيسا للاتحاد الآسيوي للسنوكر لولاية ثالثة، وقال :” لاشك أن العمل الذي قدمه في الفترة السابقة ساهم في زيادة الثقة من الأعضاء لاستمراره، وأتمنى استمرار التفوق في الاتحاد وزيادة انتشار وتطور اللعبة”.

وأبدى الدكتور ناصر الشمري سعادته باستضافة المملكة بطولتين آسيويتين مهمتين، خلال العام الحالي، وقال :” تحت مظلة رؤية 2030، تعلن المملكة عن نفسها، دولة قوية ومتطورة، لها باع طويل في كل المجالات وخبرات لا يستهان بها في مجالات الترفيه والسياحة والرياضات، ولا شك أن هذه الاستضافات تؤكد سعي بلادنا لتحقيق مزيد من التقدم والنمو في كافة الألعاب الرياضية، وسبق لنا استضافة العديد من البطولات العالمية والقارية، كان آخرها الإعلان عن استضافة جولتين من بطولة العالم للبلياردو، وبطولة الماسترز للسنوكر، بداية من العام الحالي 2024 ولمدة عشر سنوات، بمشاركة نخبة من اللاعبين العالميين، وبتنظيم من الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر”.