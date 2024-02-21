الرياض : واس

وقعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اتفاقية تعاون مع تداول السعودية، وذلك ضمن أعمال ملتقى السوق المالية السعودية، حيثوقع الاتفاقية وكيل الوزارة لتنمية المجتمع أحمد بن صالح الماجد، والمدير التنفيذي لتداول السعودية محمد بن سليمان الرميح.

وتهدف الاتفاقية إلى إطلاق مؤشر المسؤولية الاجتماعية الذي يقيس أداء الشركات في المسؤولية الاجتماعية، مما يسهم في إيجاد ميزة تنافسية ترفع من أداء الشركات المدرجة في السوق السعودي, حيث جرى تطوير المؤشر مع جهات خبيرة بالتعاون بين الوزارة، وهيئة السوق المالية، وتداول السعودية، حرصاً على توافق معاييره مع المؤشرات العالمية لقياس أداء الشركات في هذا الجانب.

وأوضح وكيل الوزارة لتنمية المجتمع، أن الوزارة طورت مؤشر المسؤولية الاجتماعية؛ بهدف رفع مستوى وعي الشركات وتحفيزها لتحسين ممارساتها وإسهامها في المجال، مما يؤدي إلى تعزيز صورة العلامة التجارية للشركات الممتثلة للمعايير.

يذكر أنه تم تصميم المعايير لتغطي تفاصيل تعامل الشركات وإسهماتها في أنشطة وقضايا المجتمع، كما يأتي توقيع هذه الاتفاقية في إطار جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للوصول إلى أعلى مستويات التعاون مع جميع الجهات؛ لتحقيق هدف الرؤية المتمثل في تعزيز قيام الشركات بمسؤوليتها الاجتماعية.