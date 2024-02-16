الرياضة غدًا.. انطلاق بطولة “إكستريم إي” 2024 لسيارات الدفع الرباعي الكهربائية في جدة

الرياض – هاني البشر

تشهد جدة غدًا السبت 17 فبراير 2024م، انطلاق النسخة الحالية من السلسلة العالمية “إكستريم إي” لسيارات الدفع الرباعي الكهربائية 2024، والذي تستضيفه المملكة للمرة الرابعة على التوالي، ويستمر لمدة يومين، بمشاركة ثمانية فرق عالمية بمجموع (16) متسابقًا، وذلك بتنظيم من الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وإشراف وزارة الرياضة. وكانت العلا قد استضافت أول نسخة من البطولة على أرض المملكة عام 2021م، ثم احتضنت نيوم الحدث الرياضي المتميز في نسختين متتاليتين، الثانية عام 2022م، والثالثة عام 2023م، قبل أن يحط الحدث رحاله هذه المرة في جدة لأول مرة. وتعد سلسلة “إكستريم إي” شكلاً جديداً ومبتكراً لسباقات سيارات الدفع الرباعي الكهربائية، من خلال تسليطها الضوء على تأثير تغير المناخ على البيئة، والترويج للتقنيات الصديقة للبيئة في مجال الاستدامة، فضلاً عن دعم التوجه باستخدام المركبات الكهربائية، نحو المساهمة في تخفيض نسبة الكربون، والعمل باستدامة لمستقبل أفضل للأرض. ويشارك في النسخة الحالية ثمانية فرق على سيارة “أوديسي 21″؛ وهي: فريق (روزبرغ أكس رايسينغ) حامل لقب النسخة الماضية من البطولة، والذي يضم الثنائي السويدي ميكايلا أهلين كوتولينسكي ويوهان كريستوفرسون، كما تشارك المتسابقة السعودية دانيا عقيل إلى جانب زميلها أندرياس باكرود لتمثيل فريق (جنسن باتون JBXE)، وفريق (صن ميني ميل) الذي يمثله تيمو شيدر وزميلته كلارا أندرسون. أما الفريق الرابع فهو (فيلوسي رايسينغ)، ويضم الثنائي كيفين هانسن ومولي تايلور، وخامس الفرق هو (نيوم ماكلارين إكستريم إي) ويمثله الثنائي كريستينا جوتيريز وماتياس إيكستروم، كما يتواجد فريق (إكسيونا ساينز إكس إي) كسادس الفرق المشاركة، والذي يتكون من الثنائي لايا سانز وفرايزر ماكونيل، إضافة إلى فريق (أندريتي التوكيلات إكستريم إي) ويمثله الثنائي كايتي منينغز وتيمي هانسن، وأخيرًا فريق (ليجاسي موتور كلوب) المكون من جيمي جونسون، وغراي ليدبيتر، والذي يعد ثامن الفرق التي تسعى لتحقيق النجاحات في الجولتين المقبلتين المقامتين على أرض المملكة. وبهذه المناسبة، قال صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية وشركة رياضة المحركات السعودية: “نسعد باستضافة هذا الحدث المتميز للمرة الرابعة على أرض المملكة، والذي يعد من ثمار الدعم المستمر الذي يجده القطاع الرياضي من قبل قيادتنا الكريمة -حفظها الله-، وبمتابعة مستمرة من سمو وزير الرياضة، حيث بات وطننا العظيم وجهة محببة لمختلف المحافل الرياضية”. وتابع بقوله: “نرحب بكل الفرق المشاركة في جدة، والتي ستشهد إعلان انطلاقة هذه النسخة، وإقامة الجولتين الافتتاحيتين، لحدث يحمل رسائل سامية تعزز من الدور الذي تلعبه المملكة للتقليل من آثار التغير المناخي، وتجسيد قوة الرياضة في التأثير على العالم”. وتتناغم بطولة “إكستريم إي” لسيارات الدفع الرباعي، مع جهود المملكة المستمرة ودورها الريادي الكبير في دعم التوجهات العالمية لمواجهة تحديات تغيرات المناخ، والمساهمة في الاستدامة البيئية وتنفيذ الحلول المبتكرة للطاقة النظيفة، وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.