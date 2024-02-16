الرياضة

الدمام تشهد تكريم رواد الرياضة في الخليج

صحيفة البلادaccess_time7 / شعبان / 1445 هـ      16 فبراير 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

الدمام-البلاد
في ليلة خليجية من ليالي الوفاء ورد الجميل والعرفان،  اجتمع فيها أبناء مجلس التعاون الخليجي تحت سقف واحد في مساء الدمام الجميل، احتفلت الهيئة الدولية للتسامح بتكريم ( 199 ) من رواد الخليج في الرياضة من الزمن الجميل، بحضور الدكتور عبدالحميد الرميثي رئيس الهيئة الدولية للتسامح وأعضاء الهيئة الشيخ سالم بن سلطان القاسمي وعبدالرحمن بن صالح العطيشان وعدد من الشخصيات الاجتماعية والرياضية والثقافية ورواد الرياضة والنجوم المكرمين الذي حضروا من دول المجلس، تقدمهم الكابتن خليل الزياني والمدرب علي الزهراني والعم عاطي الموركي وسعد الحوطي.

 

بدأ الحفل باستقبال الضيوف والنجوم في اجمل صورة تؤكد مدى التلاحم بين ابناء دول مجلس التعاون الخليجي.
وألقى عضو الهيئة الدولية للتسامح عبدالرحمن بن صالح العطيشان بإلقاء كلمة رحب فيها بالحضور في هذه الليلة الخليجية مؤكداً سعادته الكبيرة التي شاهدها في وجوه الجميع مشيداً بعطاءاتهم التي قدموها في الزمن الجميل والانجازات التي حققوها لأوطانهم ولأنديتهم، مؤكداً ان الجميع يستحق التكريم، متمنياً للجميع التوفيق وطيب الإقامة. ثم توالى إلقاء عدد من الكلمات الترحيبية بالحفل وبالمكرمين.

وفي ختام الحفل تم تكريم رواد الرياضة من الزمن الجميل، وهم فئة اللاعبين وفئة الإداريين والمدربين والقياديين وفئة رجال الصحافة والإعلام والمعلقين، في الفترة مابين 1960 و 1985.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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