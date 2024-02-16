الدمام تشهد تكريم رواد الرياضة في الخليج

الدمام-البلاد
في ليلة خليجية من ليالي الوفاء ورد الجميل والعرفان، اجتمع فيها أبناء مجلس التعاون الخليجي تحت سقف واحد في مساء الدمام الجميل، احتفلت الهيئة الدولية للتسامح بتكريم ( 199 ) من رواد الخليج في الرياضة من الزمن الجميل، بحضور الدكتور عبدالحميد الرميثي رئيس الهيئة الدولية للتسامح وأعضاء الهيئة الشيخ سالم بن سلطان القاسمي وعبدالرحمن بن صالح العطيشان وعدد من الشخصيات الاجتماعية والرياضية والثقافية ورواد الرياضة والنجوم المكرمين الذي حضروا من دول المجلس، تقدمهم الكابتن خليل الزياني والمدرب علي الزهراني والعم عاطي الموركي وسعد الحوطي.