الأخدود يتغلب على الأهلي بثلاثية في” روشن”

محمود العوضي- جدة
نجح فريق الأخدود في تحقيق ثلاث نقاط غالية، بعد فوزه على نظيره الأهلي، مساء اليوم الجمعة، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في إطار منافسات الجولة الـ 20 بدوري روشن السعودي للمحترفين.
سجل للأخدود اللاعب في الدقيقة 25، وحمد آل منصور في الدقيقة 43، وليندر تاوامبا في الدقيقة 60. فيما أحرز هدفي الأهلي، مدافع الأخدود سولون خطأ في مرماه في الدقيقة 32، وروبرتو فيرمينو في الدقيقة 45+3.
بتلك النتيجة، رفع الأخدود رصيده إلى 23 نقطة في المركز الحادي عشر، بينما تجمد رصيد الأهلي عند 40 نقطة في المركز الثالث.
الأخدود يكسب الأهلي (3-2) ⚽
📺 شاهد أهداف المباراة ⤵️#الأخدود_الأهلي
#دوري_روشن_السعودي | #SSC pic.twitter.com/hsc89cpIQn
— SSC (@ssc_sports) February 16, 2024