الرياضة

الأخدود يتغلب على الأهلي بثلاثية في” روشن”

صحيفة البلادaccess_time7 / شعبان / 1445 هـ      16 فبراير 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

نجح فريق الأخدود في تحقيق ثلاث نقاط غالية، بعد فوزه على نظيره الأهلي، مساء اليوم الجمعة، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في إطار منافسات الجولة الـ 20 بدوري روشن السعودي للمحترفين.

سجل للأخدود اللاعب في الدقيقة 25، وحمد آل منصور في الدقيقة 43، وليندر تاوامبا في الدقيقة 60. فيما أحرز هدفي الأهلي، مدافع الأخدود سولون خطأ في مرماه في الدقيقة 32، وروبرتو فيرمينو في الدقيقة 45+3.

بتلك النتيجة، رفع الأخدود رصيده إلى 23 نقطة في المركز الحادي عشر، بينما تجمد رصيد الأهلي عند 40 نقطة في المركز الثالث.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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