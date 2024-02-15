هل يقيل بايرن ميونيخ المدرب توخيل؟

أوضحت إدارة بايرن ميونيخ الألماني موقفها من إقالة المدرب توماس توخيل بعد خسارة الفريق الأربعاء بهدف نظيف أمام لاتسيو الإيطالي في دوري أبطال أوروبا.

في أرضية ملعب (الأولمبيكو) بالعاصمة روما، انقاد بايرن ميونيخ إلى هزيمة مفاجئة أمام لاتسيو في ذهاب ثمن نهائي المسابقة بموسمها الحالي (2023-2024).

الخسارة هي الثانية تواليًا للفريق البافاري بقيادة مدربه توخيل بكل البطولات، حيث انهزم بمرارة أمام باير ليفركوزن (0-3) قبل أيام بالجولة 21 من الدوري الألماني.

هزيمة بايرن ميونيخ أمام باير ليفركوزن جعلته يتراجع للترتيب الثاني على لائحة الدوري الألماني بواقع 50 نقطة، خلف المتصدر ليفركوزن صاحب 55 نقطة.

وعلّق المدير الرياضي في بايرن ميونيخ، كريستوف فرويند على أخبار احتمالية إقالة توخيل، قائلًا: “جميعنا في نفس القارب، والهدف هو الخروج من هذا المأزق”.

تصريحات فرويند فسّرتها الصحافة الألمانية بأن إدارة النادي البافاري جددت الثقة بالمدرب توخيل ولا تنوي إقالته في منتصف الموسم وفي معمعة المباريات.