زراعة 71 ألف شجرة في مكة المكرمة

البلاد ـ مكة المكرمة

نفذت أمانة العاصمة المقدسة خلال العام الماضي العديد من الأعمال الزراعية والتجميلية في شوارع وأحياء مكة المكرمة، تضمنت الطرق المؤدية للمسجد الحرام، والعديد من المواقع الهامة مثل: طريق الأمير محمد بن سلمان، طريق الملك عبدالله، طريق الملك عبدالعزيز، وطريق المسجد الحرام، وغيرها، حيث بلغ عدد الأشجار التي تم زراعتها أكثر من 71.000 شجرة وشجيرة.

وأوضحت الأمانة أن ذلك يأتي ضمن الجهود الهادفة إلى تطوير الميادين والساحات والحدائق العامة بشكل دوري، وتوفير بيئة صحية، وزيادة الرقعة الخضراء، ودعم برامج جودة الحياة، وتحسين المشهد الحضري، تماشياً مع أهداف مبادرة “السعودية الخضراء”.