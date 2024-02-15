الرياضة

ريال مدريد أعلى أندية أوروبا تحقيقًا للإيرادات

محمد ابو الوفاaccess_time6 / شعبان / 1445 هـ      15 فبراير 2024chat_bubble_outlineضف تعليق
ريال مدريد

تصدّر ريال مدريد لائحة أكبر الأندية الأوروبية تحقيقًا للدخل في العام المالي الماضي 2022-2023 حسب بيان رسمي من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA).

 

وحقق النادي الملكي الإسباني أرباحًا بقيمة 841 مليون يورو، متفوّقًا على مانشستر سيتي الإنجليزي -بطل دوري أبطال أوروبا- والذي جمع 836 مليون يورو.

 

وحل في المركزين الثالث والرابع، كل من ناديي برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي، بإيرادات بلغت 815 و807 مليون يورو على التوالي.

 

ومن حيث الدوريات، فقد حقق الدوري الإنجليزي أكبر إيرادات بقيمة 6.5 مليار يورو، يليه الدوري الإسباني (3.3 مليار يورو) والألماني (3.2 مليار يورو).

m.abo.elwafa

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