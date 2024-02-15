” حديوي ولكلاش” تمثلان المشاركة العربية في بطولة أرامكو السعودية الدولية للجولف

الرياض – محمد الجليحي

تعتبر بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية للجولف المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة الأكبر تمويلاً في الشرق الأوسط بمجموع جوائز يبلغ 5 ملايين دولار وبمشاركة مواهب إقليمية، حيثث تحظى البطولة بتمثيل عربي بوجود المغربيتين إيناس لكلاش ومها حديوي اللتين تملكا الفرصة للاستفادة من الحضور الجماهيري لتقديم أداء قوي.

لكلاش جلبت الأضواء بتحقيقها لقبها كأول امرأة مغربية وعربية وشمال أفريقية تفوز بلقب في جولة السيدات الأوروبية في عامها الأول كمحترفة في 2022.

وتنضم إلى لكلاش مواطنتها مها حديوي، المنافسة ذات الخبرة الطويلة التي تمتد لعقد من الزمن في جولة السيدات الأوروبية وتشمل إنجازات حديوي المهمة مشاركتها مرتين في الألعاب الأولمبية عامي 2016 و 2020، مما يعزز مكانتها كشخصية رائدة في مجال الجولف العربي.

وبخصوص مشاركتها، أعربت مها حديوي قائلة: “كلاعبة جولف مغربية وممثلة للعالم العربي، دائمًا يكون لي شرف تمثيل رياضيات العرب حيث تقدم بطولة أرامكو السعودية للسيدات فرصة رائعة لعرض مواهب ومهارات اللاعبات العرب. وأضافت: “نحن هنا لا نتنافس فقط من أجل الفوز، ولكن لنفتح الطريق للأجيال القادمة من لاعبات الجولف العرب لتقديم الاداد على المستوى الفني العالي.”

وتؤكد مشاركة لكلالش وحديوي على المكانة المتزايد لمواهب العرب في الجولف الدولي. ومشاركتهم في بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية للجولف والمقدمة من صندوق الاستثمارات العامة تؤكد بأنها ستلهم الأجيال القادمة من لاعبات الجولف العرب اللواتي ستكون مشاركة لكلاش وحديوي حافزا لهم في البطولات القادمة.

وستتجه جميع الأنظار نحو هؤلاء اللاعبات وهن يتنافسن من أجل الانتصار ورفع مكانة الجولف العربي على المسرح العالمي.