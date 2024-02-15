“تفاهم” لدعم جودة التعليم والبحث العلمي

جدة ـ ياسر خليل

في تحالف جديد يدفع الجامعات السعودية نحو تحسين تصنيفها على صعيد الجامعات العالمية، وتعزيزاً لمبدأ المسؤولية التشاركية بين مؤسسات التعليم العالي الرائدة، وقعت جامعة الأعمال والتكنولوجيا وجامعة عفت مذكرة تعاون، اليوم، تركز على إقامة مشاريع بحثية واستشارية مشتركة، والتعاون في مجال تبادل البيانات والمعلومات والخبرات والتبادل الطلابي وأعضاء هيئة التدريس.

وجرى ابرام مذكرة التفاهم في مقر جامعة عفت بحضور رئيس مجلس الأمناء الدكتور عبد الله بن صادق دحلان وقيادات الجامعتين، ووقعها الدكتور وئام حسني تونسي رئيس جامعة الأعمال والتكنولوجيا، والدكتورة هيفاء رضا جمل الليل رئيس جامعة عفت، وسط تأكيدات على العمل المشترك من أجل تعزيز جودة التعليم في الجامعتين، وتحقيقه لمستهدفات رؤية المملكة 2030. وبحثت جمل الليل خلال لقائها مع دحلان وتونسي والقيادات الجامعية، مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين، والسبل الكفيلة بتطوير التعليم الجامعي من خلال التركيز على مشاريع البحث والابتكار، وذلك من خلال تنظيم واستضافة مشتركة لملتقيات ومؤتمرات، بالإضافة الى الاشراف المشترك على طلاب مرحلة الدكتوراة.

من جانبه، أكد الدكتور عبدالله بن صادق دحلان أن زيارة وفد جامعة الاعمال والتكنولوجيا وترحيب قيادة جامعة عفت، وتوقيع هذه المذكرة يجسد حرص منسوبي الجامعتين وقياداتها على التعاون لكل ما فيه خدمة رسالة المؤسستين التعليمية وتقديم خدمات علمية متميزة لكافة منسوبيها، ويعزز ويوطد العلاقة التي تربط بين الجامعتين التي تمتد لعقود. وعبر رئيس جامعة الاعمال والتكنولوجيا عن فخره بالعلاقة المتميزة التي تربط جامعتي الاعمال وعفت كمؤسستين رائدتين في مجال التعليم العالي الأهلي في المملكة والتي تمتد مسيرتهم لأكثر من 25 عاماً منذ التأسيس. وأشار الدكتور وئام تونسي إلى أن مذكرة التعاون ستسهم بشكل كبير في تحقيق استراتيجية المملكة في التعليم المعرفي القائم على البحث والتطوير والابتكار، وزيادة الكفاءة التشغيلية والتعاون المشترك بين الجامعتين وزيادة فرص التعاون المشترك لأعضاء هيئة التدريس والطلبة في المشاريع المختلفة.