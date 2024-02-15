تسوق نشط في مهرجان “زيتون الجوف”

البلاد – سكاكا

وسط إقبال كبير من الزوار، يتنافس أكثر من 50 مزارعاً وشركة زراعية محلية ودولية داخل صالة معرض الزيتون في “مهرجان زيتون الجوف الدولي السابع عشر”، الذي تنظمه أمانة الجوف بمركز الأمير عبدالإله الحضاري بمدينة سكاكا.

ويشارك في هذه النسخة عدد من الدول المنتجة للزيتون مثل إسبانيا، واليونان، ومصر وغيرها، إضافة لشركة الدعم اللوجستي الحصرية، وجمعيتين متخصصتين في خدمة المزارعين والبيئة.

ويشهد المهرجان ارتفاعا في القوة الشرائية تجاوز التوقعات من خلال العروض التسويقية بمنطقة “السكوير أوليفا” التي نحو 15 محلاً تقدم معروضات ومنتجات متنوعة من منتجات الزيتون وزيت الزيتون، كما يتيح المهرجان لرواد الأعمال وأصحاب المشروعات والعلامات الناشئة فرصة للتسويق وتنمية أعمالهم.