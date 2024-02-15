الهلال يضرب سباهان بثلاثية ويضع قدمًا في ربع نهائي” الآسيوية”

محمود العوضي- جدة
وضع فريق الهلال قدمًا في ربع نهائي بطولة دوري أبطال آسيا بعد فوزه خارج قواعده على مضيفه فريق سباهان الإيراني في دوري أبطال آسيا.
الهلال عاد من ملعب سباهان بفوز ثمين، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الخميس في ذهاب دور الـ16 من البطولة الآسيوية، وذلك بعدما قلب تأخره بهدف لفوز بثلاثية.
سجل سباهان هدفًا في الدقيقة 37 عن طريق رامين رضائيان، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض (1-0).
وبدأ مالكوم رحلة “الريمونتادا” بتسجيل هدف تعادل الهلال في الدقيقة 57. وفي الدقيقة 76 تعرض محمد دانيشقر، مدافع سباهان، للطرد ببطاقة حمراء مباشرة، ليكمل أصحاب الأرض المباراة بـ10 لاعبين.
وأضاف الهلال هدفين في اللحظات الأخيرة من اللقاء، بتوقيع ألكسندر ميتروفيتش (ق 90+4)، وعبدالله الحمدان (ق 90+8).
بهذا الفوز يمدد الهلال سلسلة انتصاراته إلى 23 فوزا متتاليًا في كل المسابقات. والفوز السادس على التوالي في دوري أبطال آسيا.
ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الهلال وسباهان يوم الخميس الموافق 22 فبراير الجاري في الرياض.